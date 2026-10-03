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استاندار ایلام در نشست بررسی ظرفیتهای سازمانهای مردمنهاد، بر ضرورت تعامل سازنده میان دولت و تشکلهای مردمی برای پیشبرد پروژههای توسعهای و مدیریت چالشهای استان، بهویژه در مناطق مرزی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛《احمد کرمی》استاندار ایلام در نشست بررسی ظرفیتهای سازمانهای مردمنهاد استان، با اشاره به اهمیت نقش جامعه مدنی در توسعه پایدار گفت: پیشنهاد میکنم یک شورای مشترک میان تشکلهای مردمی تشکیل شود تا ساختاری منظم برای تجمیع توانمندیهای متخصصان در حوزههای مختلف از جمله منابع طبیعی، سلامت و محیط زیست ایجاد گردد.
وی در این نشست با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور و ضرورت حفظ آرامش جامعه تصریح کرد: در شرایطی که کشور با چالشهای امنیتی و جنگی درگیر است، وظیفه اصلی ما حفظ اقتدار و جلوگیری از ایجاد ناامیدی در میان مردم است. سازمانهای مردمنهاد باید بهعنوان بازوی توانمند حاکمیت، در کنار دولت برای حل مسائل روزمره شهروندان تلاش کنند.
استاندار ایلام همچنین با تأکید بر اولویتبندی پروژهها در استان افزود: با توجه به محدودیت منابع، اولویت اصلی ما در این دوره، زیرساختسازی و توسعه اقتصادی است. ما باید از ظرفیتهای استان در حوزههای کشاورزی، صنایع دستی و تجارت مرزی برای ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده استفاده کنیم.
کرمی در پایان با اشاره به لزوم رعایت وحدت و همافزایی در فضای مجازی گفت: از فعالان اجتماعی میخواهم به جای ترویج تفرقهافکنی، بر محورهای اتحاد و حمایت از اقتدار نظام و رفاه مردم تمرکز کنند.