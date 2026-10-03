به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، علی علیزاده رئیس هیئت سوارکاری آذربایجان غربی گفت: ششمین همایش سوارکاری به مناسبت گرامیداشت هفته فراجا، با حضور سوارکاران هشت استان در سالن سه‌هزار نفری میلاد نور بوکان برای معرفی اسب اصیل کردی و ترویج فرهنگ سوارکاری برگزار شد.

در پایان این مراسم با اهدای جوایزی از سوران کاران شرکت کننده و برتر در این رویداد فرهنگی و ورزشی تجلیل شد.