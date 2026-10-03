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ششمین همایش سوارکاری به مناسبت گرامیداشت هفته فراجا، با حضور سوارکاران هشت استان در سالن سههزار نفری میلاد نور بوکان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، علی علیزاده رئیس هیئت سوارکاری آذربایجان غربی گفت: ششمین همایش سوارکاری به مناسبت گرامیداشت هفته فراجا، با حضور سوارکاران هشت استان در سالن سههزار نفری میلاد نور بوکان برای معرفی اسب اصیل کردی و ترویج فرهنگ سوارکاری برگزار شد.
در پایان این مراسم با اهدای جوایزی از سوران کاران شرکت کننده و برتر در این رویداد فرهنگی و ورزشی تجلیل شد.