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جلسه شورای سیاستگذاری دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید در گلستان امروز برگزار و از سه عنوان کتاب با محوریت خاطرات و زندگی شهدای استان گلستان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، آیتالله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان در این جلسه گفت: کتاب ها، متون و فرآوردههای فرهنگی و رسانهای مرتبط با اجلاسیه شهدا و دفاع مقدس باید برای دانش آموزان در مدارس تبیین شود.
استاندار گلستان هم خبر داد از این پس هر ۵ سال یک بار کنگره ملی ۴ هزارح شهید گلستان برگزار خواهد شد.
علی اصغر طهماسبی از رسانههای استانی و ملی خواست از هم اکنون برای پوشش پیش برنامهها، برنامههای فرعی و برنامههای شاخص کنگره از زوایای مختلف اقدام کنند.
فرمانده سپاه نینوا گلستان هم در جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید گلستان گفت:برنامههای اجلاسیه در حوزه فرهنگی بسیار پر رنگ است و بخش پایانی اجلاسیه رویداد هنر محور خواهد بود.