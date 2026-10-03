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بارش باران، وزش باد شدید موقتی، رعدوبرق، کاهش محسوس دما و احتمال تگرگ از پیامدهای سامانه بارشی پیشرو در مازندران اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در پی صدور هشدار جوی سطح نارنجی شماره ۱۲، دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی و مجموعههای خدماترسان مازندران برای فعالیت سامانه بارشی پیشرو به حالت آمادهباش درآمدند.
جلسه مدیریت بحران استان با حضور استاندار مازندران، معاونان استانداری، اعضای ستاد مدیریت بحران و بهصورت وبیناری با حضور فرمانداران و اعضای مدیریت بحران شهرستانها برگزار و آخرین وضعیت جوی استان و تمهیدات لازم بررسی شد.
مدیرکل هواشناسی مازندران در این جلسه با تشریح آخرین پیشبینیهای جوی و شرایط مرتبط با النینو گفت: بر اساس آخرین نقشهها و خروجی مدلهای پیشبینی، از شنبه شب ۱۱ مهر تا عصر یکشنبه ۱۲ مهر فعالیت سامانه بارشی در استان تشدید میشود.
هوشنگ بهزادی افزود: در این مدت رگبار باران، وزش باد شدید موقتی، رعدوبرق، کاهش محسوس دما و احتمال تگرگ در مناطق مختلف استان پیشبینی میشود.
وی گفت: آبگرفتگی معابر و زیرگذرها، بالا آمدن سطح آب رودخانهها، جاری شدن روانآب، وقوع صاعقه، احتمال خسارت به سازههای کممقاوم و سستبنیان و محصولات کشاورزی و همچنین احتمال سقوط سنگ در برخی مناطق و محورهای کوهستانی از مخاطرات این سامانه است.
مدیرکل هواشناسی مازندران از شهروندان و مسافران خواست از توقف و اسکان در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند و در سفرهای برونشهری و فعالیتهایی مانند طبیعتگردی، گردشگری و کوهنوردی احتیاط لازم را داشته باشند.
بهزادی همچنین بر محکمسازی سازههای کممقاوم و سستبنیان و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه در بخش کشاورزی، بهویژه از سوی گلخانهداران، باغداران و دامداران تأکید کرد.
وی خواستار آمادگی دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی، شهرداریها و مجموعههای خدماترسان آب، برق و مخابرات در مدت فعالیت سامانه شد.
در این جلسه همچنین بر هماهنگی دستگاههای مسئول، افزایش سطح آمادگی و اجرای اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از فعالیت سامانه بارشی تأکید شد.