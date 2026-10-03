به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، محمد باقر لطفی افزود: پروژه احیای واحد بخار ۳۵۰ مگاواتی شماره یک نیروگاه تبریز، در شرایطی آغاز شد که تحریم‌های سخت، عدم همکاری شرکت سازنده خارجی و سایه سنگین ناامنی، تمام مسیرهای متداول را به بن‌بست کشانده بود.

وی افزود: نیروگاه تبریز با تخریب گسترده‌ای در ساختار فیزیکی واحد، به‌ویژه در روتور توربین و ناحیه BLP مواجه شده بود متخصصین با اتکا به دانش بومی و مهندسی معکوس، بیش از ۲۵۰ پره ردیف ۱۷ متحرک توربین، دیسک‌های شماره ۱۷ و ۱۸ حادثه‌دیده و ترمیم ژورنال سازه دوار به روشی کاملاً انحصاری را بازسازی و تولید کردند.

وی با اشاره به اینکه این تجهیزات برای نخستین بار در سطح کشور به‌صورت کاملاً داخلی ساخته شده اند ، افزود: این موفقیت چشمگیر، حاصل هم‌افزایی ۲۶۰ نفر از نیروی انسانی نخبه در قالب کارگروه‌های عملیاتی ، محاسبات دقیق بالانس دینامیکی ، عملیات‌های پیچیده جوشکاری زیرپودری، تراشکاری‌های سنگین بود.

لطفی تأکید کرد: این خوداتکایی در بازسازی تجهیزات حساس، منجر به صرفه‌جویی در خروج بیش از ۴۰ میلیون دلار ارز شد.