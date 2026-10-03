پخش زنده
امروز: -
شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با اجرای موفقیتآمیز پیچیدهترین مگاپروژه تعمیراتی دهههای اخیر در صنعت نیروگاهی کشور، واحد بخار ۳۵۰ مگاواتی شماره یک نیروگاه تبریز را احیا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، محمد باقر لطفی افزود: پروژه احیای واحد بخار ۳۵۰ مگاواتی شماره یک نیروگاه تبریز، در شرایطی آغاز شد که تحریمهای سخت، عدم همکاری شرکت سازنده خارجی و سایه سنگین ناامنی، تمام مسیرهای متداول را به بنبست کشانده بود.
وی افزود: نیروگاه تبریز با تخریب گستردهای در ساختار فیزیکی واحد، بهویژه در روتور توربین و ناحیه BLP مواجه شده بود متخصصین با اتکا به دانش بومی و مهندسی معکوس، بیش از ۲۵۰ پره ردیف ۱۷ متحرک توربین، دیسکهای شماره ۱۷ و ۱۸ حادثهدیده و ترمیم ژورنال سازه دوار به روشی کاملاً انحصاری را بازسازی و تولید کردند.
وی با اشاره به اینکه این تجهیزات برای نخستین بار در سطح کشور بهصورت کاملاً داخلی ساخته شده اند ، افزود: این موفقیت چشمگیر، حاصل همافزایی ۲۶۰ نفر از نیروی انسانی نخبه در قالب کارگروههای عملیاتی ، محاسبات دقیق بالانس دینامیکی ، عملیاتهای پیچیده جوشکاری زیرپودری، تراشکاریهای سنگین بود.
لطفی تأکید کرد: این خوداتکایی در بازسازی تجهیزات حساس، منجر به صرفهجویی در خروج بیش از ۴۰ میلیون دلار ارز شد.