مردم آبادان و خرمشهر در دویست‌وهفدهمین شب تجمع، با سر دادن شعار «لبیک یا خامنه‌ای» حمایت خود را از رهبر معظم انقلاب و رزمندگان اسلام اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم ولایتمدار آبادان و خرمشهر با حضور در خیابان‌های این دو شهر، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از جبهه مقاومت تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با سر دادن شعار «لبیک یا خامنه‌ای»، وحدت و همبستگی خود را به نمایش گذاشته و حمایت خود را از رزمندگان اسلام اعلام کردند.

حاضران همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و ایستادگی در برابر تهدیدها و زیاده‌خواهی‌های دشمنان، اعلام کردند ملت ایران در دفاع از نظام اسلامی، ولایت و رزمندگان اسلام متحد و استوار خواهد ماند.