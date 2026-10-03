رییس اداره ثبت اسناد و املاک آغاجاری گفت: سند مالکیت ۳۰ هکتار از اراضی واقع در طرح هادی روستای سرجولکی این شهرستان به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد خسروخو شنبه در نشستی با موضوع صدور اسناد مالکیت اراضی ملی و کشاورزی در اداره ثبت اسناد و املاک آغاجاری بیان کرد: صدور سند مالکیت برای اراضی واقع در طرح‌های هادی روستایی موجب تعیین و تثبیت وضعیت حقوقی اراضی و ایجاد پشتوانه ثبتی برای اجرای برنامه‌های ساماندهی و توسعه روستا می‌شود.

وی افزود: این اقدام از بروز ابهام و اختلافات احتمالی درخصوص مالکیت اراضی طرح هادی روستایی جلوگیری می‌کند.

خسروخو ادامه داد: اداره ثبت اسناد و املاک آغاجاری در چارچوب وظایف قانونی خود همکاری لازم را برای تسریع در مستندسازی و تثبیت مالکیت اراضی روستایی انجام می‌دهد و این روند با هدف ساماندهی وضعیت ثبتی اراضی و حمایت از اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مناطق روستایی دنبال می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان اعلام کرد تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار در استان مشمول طرح هادی شده اند و برای روستاهای زیر ۲۰ خانوار نیز محدوده هر روستا به منظور انضباط بخشی به توسعه و ساخت و سازها تعیین شده است.

در ۲ سال اخیر عملیات تهیه و بازنگری طرح هادی برای بیش از ۴۰۰ روستا در حال اجرا یا انجام شده است و اجرای طرح های هادی نیز حداقل در ۵۰۰ روستا با استفاده از منابع اعتباری مختلف صورت گرفته است.