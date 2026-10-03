رئیس پلیس راه لرستان گفت واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پژو در آزاده راه پل زال به خرم‌آباد یک فوتی و دو مصدوم بر جای گذاشت.

یک فوتی و دو مصدوم بر اثر واژگونی خودرو در آزاد راه پل زال لرستان

یک فوتی و دو مصدوم بر اثر واژگونی خودرو در آزاد راه پل زال لرستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس پلیس راه لرستان با هشدار به خطرات ناشی از تخطی از سرعت در جاده‌های لغزنده استان گفت:امروز ۱۱ مهر ۱۴۰۵ ،در پی اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر وقوع واژگونی یک دستگاه سواری پژو ۲۰۷ در محور پل زال به خرم‌آباد، نیروهای عملیاتی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ شهرام شادابی چگنی افزود:در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و دو نفر هم مصدوم و به مزاکز درمانی شدند.

وی بیان کرد: لغزندگی جاده و تخطی راننده از سرعت مطمئنه علت واژگونی این حادثه اعلام شده است.

رئیس پلیس راه لرستان با تأکید بر ضرورت احتیاط رانندگان در مسیرهای پرمخاطره، افزود: رانندگان باید توجه داشته باشند که در جاده‌های لغزنده، سرعت مطمئنه تنها راه پیشگیری از حوادث مرگبار است و هرگونه بی‌دقتی در کنترل خودرو می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.