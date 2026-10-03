ووشوکاران کردستانی در رقابت‌های ووشوی سنتی قهرمانی کشور که به میزبانی تهران برگزار شد، موفق به کسب یک مدال نقره و یک نشان برنز شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رقابت‌های ووشوی سنتی قهرمانی کشور به میزبانی استان تهران برگزار شد و نمایندگان کردستان در این مسابقات موفق به کسب دو مدال شدند.

در این رقابت‌ها، خالد کریمی در رده سنی بزرگسالان با کسب مقام دوم، نشان نقره را به دست آورد و پرویز صالحی نیز با ایستادن در جایگاه سوم، مدال برنز این مسابقات را از آن خود کرد.

همزمان با برگزاری این رقابت‌ها، یک دوره دو روزه داوری ووشو با حضور رضا مصلح، داور بین‌المللی و مدرس فدراسیون در خانه ووشوی سنندج برگزار شد.

در این دوره آموزشی، ۳۰ نفر از ووشوکاران سراسر استان کردستان حضور داشتند و شرکت‌کنندگان با مباحث مرتبط با داوری ووشو و اصول فنی این رشته آشنا شدند.

در پایان این دوره نیز گواهی داوری درجه ۲ و ۳ ساندا به شرکت‌کنندگان اعطا شد.