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عملیات اجرایی ساخت سالن اختصاصی وزنهبرداری در شهرستان فرخشهر با مشارکت خیرین آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،این طرح که با هدف فراهم کردن بستری استاندارد برای تمرین و پرورش قهرمانان رشته وزنهبرداری در این شهرستان اجرا میشود، با حمایت و سرمایهگذاری آقای «فرهنگیان»، از خیرین و حامیان حوزه ورزش، کلنگزنی شد.
محمدرضا ولیپور، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری در این مراسم با اشاره به اهمیت همکاریهای مردمی، گفت: مشارکت خیرین در ساخت فضاهای ورزشی، علاوه بر تسریع در روند تکمیل طرحها، به تحقق عدالت ورزشی در سطح شهرستانها کمک شایانی میکند.
این سالن اختصاصی که با مشارکت بخش خصوصی و خیرین در حال ساخت است، نویدبخش ایجاد فضایی استاندارد برای وزنهبرداران فرخشهری است تا بتوانند در محیطی مجهز، تمرینات خود را برای رسیدن به سطوح کشوری و بینالمللی ارتقا دهند.