در جریان جنگ نفتکش‌ها در مهرماه سال ۱۳۶۵ ارتش تروریستی آمریکا سکوی R۷ میدان نفتی رستم را با چندین شلیک به طور کامل منهدم کرد. میدان نفتی که بعد‌ها رشادت نام گرفت و امسال دو سکوی نفتی جدید در آن نصب شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، سید حمید موسوی جانشین مدیرعامل هلدینگ نفت گاز و پتروشیمی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء گفت: یکی از نکات مهم این طرح را، استفاده از فناوری RSS یا سامانه هدایت دورانی حفاری برای اجرای حفاری افقی بیان کرد و گفت این فناوری امکان هدایت دقیق مسیر حفاری را همزمان با چرخش رشته حفاری فراهم می‌کند.



وی افزود: با استفاده از این فناوری، توانستیم عملیات حفاری افقی را با استفاده از تجهیزات و توان فنی داخلی انجام دهیم؛ اقدامی که در نوع خود از عملیات پیچیده و مهم حفاری دریایی محسوب می‌شود.

گزارش از داود نعمتی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما