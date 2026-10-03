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مدیرکل بنیاد شهید مازندران، ۱۲ شهید کارمند بنیاد شهید استان را پیشقراولان جهاد، ایثار و خدمترسانی به خانواده شهدا دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دومین یادواره سراسری و ملی شهدای کارمند بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی، کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و آزادگان برگزار شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران گفت: این یادواره با هدف گرامیداشت یاد و نام شهدایی برگزار شد که در مسیر دفاع از اسلام و کشور و خدمت به خانوادههای معظم شهدا، جان خود را فدا کردند.
سعید کهنسال افزود: استان مازندران ۱۲ شهید کارمند را تقدیم انقلاب و نظام اسلامی کرده است؛ شهدایی که در دوران خدمت، علاوه بر انجام وظایف اداری، در خدمترسانی به خانوادههای شهدا و امور مرتبط با آنان نقشآفرینی میکردند.
وی ادامه داد: بنیاد شهید و امور ایثارگران در کشور ۱۵۹ شهید تقدیم انقلاب کرده است که سهم استان مازندران ۱۲ شهید است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران گفت: شهدا برای دفاع از اسلام، کشور و ناموس مردم وارد عرصه جهاد شدند و وظیفه ماست اهداف، سیره و مسیر آنان را برای نسل امروز تبیین کنیم و اجازه ندهیم فرهنگ ایثار و شهادت به فراموشی سپرده شود.
کهنسال افزود: شهدای کارمند در عرصههای مختلف بنیاد شهید، از حوزههای محتوایی و فرهنگی تا فعالیتهای جهادی و خدمات روانشناختی، مسئولیتهای مختلفی بر عهده داشتند و با روحیهای مخلصانه به خانوادههای معظم شهدا خدمت میکردند.
وی با تأکید بر ضرورت الگوبرداری از سیره این شهیدان گفت: برگزاری این یادواره فرصتی برای یادآوری نام و راه عزیزانی است که میتوانند الگوی خدمترسانی به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران باشند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران افزود: اگر روش، سلوک و رفتار شهدا را در بنیاد شهید و عرصه خدمترسانی الگو قرار دهیم و بر اساس آن حرکت کنیم، میتوانیم حماسهای معنوی و ماندگار در جامعه رقم بزنیم.
کهنسال، شهدای کارمند را پیشقراولان جهاد، ایثار و شهادت دانست و گفت: این یادواره برگزار شد تا بار دیگر بر ادامه راه شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید شود.