رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مهاباد گفت: با توجه به پدیده اقلیمی ال‌نینو و احتمال بارش‌های پاییزی، تسریع در برداشت محصولات کشاورزی برای پیشگیری از خسارات احتمالی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، رسول سعیدیان با تأکید بر ضرورت مدیریت خطر در بخش کشاورزی، از کشاورزان مهاباد خواست برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از بارش‌های ناگهانی، روند برداشت محصولات را با سرعت بیشتری به اتمام برسانند.

رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مهاباد بر توجه بهره برداران بخش کشاورزی به توصیه‌ها و اطلاعیه‌های جهاد کشاورزی تاکید کرد.