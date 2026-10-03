مدیر روابط عمومی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: خیرین مدرسه‌ساز سال گذشته با وجود شرایط جنگی ۳۰ همت برای ساخت مدارس کشور کمک کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهریار خواجه صالحانی روز شنبه در آیین افتتاح ۲ مدرسه در گتوند افزود: بیش از ۲۹۰ شهید دانش آموز و ۶۰ شهیدمعلم در جنگ اخیر تقدیم کشور شد که معادل ۱۰ درصد کل شهدای جنگ اخیر است.

وی با اشاره به وقایع جنگ اخیر اظهار کرد: این موضوع که برخی از دانش آموزان و معلمان در شرایطی به فیض شهادت نائل شدند که روزه بودند سند افتخاری برای جمهوری اسلامی است.

مدیر روابط عمومی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خاطرنشان کرد: خوزستان با وجود تمام ذخایر انسانی و طبیعی به حق خود نرسیده است.

خواجه صالحانی از تلاش نوسازی مدارس خوزستان برای تکمیل ۱۳۰ مدرسه در قالب ۵۴۰ کلاس درس قدردانی کرد و افزود: بهره برداری از پنج مدرسه در قالب ۲۵ کلاس در گتوند و هفت مدرسه در قالب ۳۰ کلاس درس در شوشتر در سالی با وقوع سه جنگ و مصالح و امکانات بسیار کم، اقدامی بسیار ارزنده است.

وی ادامه داد: سازمان نوسازی در سایه جنگ نیز موفق شد ۱۲ هزار کلاس درس را تحویل دهد، ۸۳ هزار کلاس درس را بهسازی و هشت هزار کلاس آسیب دیده از جنگ را بدون کمک دولت و با میدان‌داری مردم بهسازی کند.

مدیر روابط عمومی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس تصریح کرد: خوزستان باید حق خود را از صنایع و مولدسازی بگیرد، نوسازی مدارس نیز به وظایف خود عمل می‌کند و در تلاش است بهترین امکانات را به دانش آموزان خوزستان ارائه کند.

نماینده مردم گتوند و شوشتر در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین گفت: پیرو نشست با وزیر آموزش و پرورش مشکلات آموزش و پروش شهرهای شوشتر و گتوند مطرح شد.

حجت الاسلام سیدمحمد سادات ابراهیمی افزود: در این راستا، امروز نمایندگانی از سازمان نوسازی مدارس کشور وارد این شهرستان شدند و از مدارس نیمه کاره و فرسوده بازدید کردند.

وی اظهار کرد: بهره‌مندی شهرستان گتوند از فضاهای آموزشی نسبت به شاخص‌های کشوری ۴.۵ است و انتظار می‌رود نوسازی مدارس به این شهرستان توجه داشته باشد.

نماینده گتوند و شوشتر در مجلس افزود: مشکلات این حوزه در شهرهای گتوند و شوشتر به صورت مکتوب توسط روسای آموزش و پرورش ۲ شهرستان تدوین شده و اولویت بر اجرای طرح‌های نیمه تمام است.

در این آیین ۲ مدرسه در قالب ۱۵ کلاس درس در گتوند بهره‌برداری شد.