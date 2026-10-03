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وزیر آموزش و پرورش در پیامی از عوامل توسعه و ترویج فرهنگ قرآن، عترت و نماز سراسر کشور تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام تقدیر و تشکر علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، از عوامل توسعه و ترویج فرهنگ قرآن، عترت و نماز سراسر کشور به این شرح است:
باسمه تعالی
«وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی»
توجّه به امر مهم و والای «اقامه نماز» و بهصورت خاص، برگزاری سالانه اجلاس سراسری نماز، از اقدامات شایسته و بایستهای است که به همّت عالِم و مجاهد اندیشمند، حضرت حجتالاسلاموالمسلمین قرائتی (دامتبرکاته) از ابتدای دهه هفتاد شکل گرفته و آثار و برکات فراوانی به همراه داشته است.
انتخاب وزارت آموزش و پرورش بهعنوان «دستگاه برتر در سیوسومین اجلاس سراسری نماز»، مایه مباهات و افتخاری ارزشمند برای جامعه بزرگ نظام تعلیم و تربیت کشور و مؤید اهتمام آموزش و پرورش به تعمیق و گسترش فرهنگ نورانی نماز در میان آیندهسازان ایران اسلامی است.
این موفقیت را به تمامی فرهنگیان، دانشآموزان و همکاران پرتلاش وزارت آموزش و پرورش، بویژه همکاران حوزه قرآن، عترت و نماز سراسر کشور تبریک و تهنیت میگویم و از تلاشها و مساعی صادقانه، خالصانه و ارزشمند ایشان در ترویج فرهنگ نماز و تقویت باورها و هویّت دینی دانش آموزان در مدارس کشور صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم و امیدوارم این دستاورد مهم، انگیزهای برای برداشتن گامهای بلندتر برای اقامه، ترویج و اشاعه فرهنگ نماز در مدارس باشد.
تأکید مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) بر اهمیت نهادینه سازی و فراگیری اقامه نماز در پیام راهبردی معظمٌ له به سیوسومین اجلاس سراسری نماز، مسئولیت معلمان و مربیان پرورشی و دستگاههای فرهنگسازی همچون نظام تعلیم و تربیت را دوچندان میسازد.
بی شک مدرسه، یکی از مهمترین عرصههای شکلگیری شخصیّت و هویّت ملّی و دینی کودکان و نوجوانان است و اقامه نماز در این کانون تربیتی مهم محله، میتواند نقش عمیق و ماندگاری در تربیت معنوی و اخلاقی دانشآموزان داشته باشد. از این رو، باید این توفیق را فرصتی برای تقویت و گسترش برنامههای فرهنگی و تربیتی، بویژه اقامه فریضه نماز جماعت در مدارس دانست و پیوند مدارس و مساجد را بیش از پیش، تقویت کرد.
فرصت را مغتنم شمرده از تمامی برگزارکنندگان سیوسومین اجلاس سراسری نماز، بهویژه عالِم مجاهد و مبلّغ چیره دست نماز و قرآن، حضرت حجتالاسلام والمسلمین محسن قرائتی (دامت برکاته)، که سالهای پربرکت عمر خویش را در مسیر ترویج فرهنگ نماز و معارف الهی سپری کردهاند، صمیمانه تشکر و قدردانی مینمایم.
امید است با تفضّلات و عنایات الهی، عمل به فرامین رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) و همراهی جامعه فهیم و خردمند نظام تعلیم و تربیت کشور، شاهد توسعه و گسترش بیش از پیش فرهنگ نماز و قرآن در میان دانشآموزان و آیندهسازان میهن عزیزمان بوده و از برکات و فیوضات معنوی آن بهرهمند باشیم.
علیرضا کاظمی
وزیر آموزش و پرورش