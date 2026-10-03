در فضای پرشور و حماسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، دانشجویان انقلابی با برپایی تجمع ضد استکباری، ضمن اهتزاز پرچم پر افتخار ایران اسلامی، بر لزوم وحدت ملی و ایستادگی قاطع در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، امروز محوطه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) شاهد حضور جمع کثیری از دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاهی بود که در اقدامی خودجوش، فریاد استکبارستیزی سر دادند.

در این تجمع که با هدف محکومیت تحرکات دشمنان و تأکید بر امنیت پایدار کشور برگزار شد، دانشجویان با سردادن شعارهای ضد استکباری و در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، پیامی روشن به بدخواهان ملت مخابره کردند: «امنیت و تمامیت ارضی ایران، خط قرمز دانشگاهیان است.»

شرکت‌کنندگان در این تجمع با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای ایجاد تفرقه در جامعه، بر لزوم بصیرت و وحدت کلمه در میان اقشار مختلف به ویژه قشر دانشجو تأکید کردند. دانشجویان معتقدند که راهبرد دشمن برای ضربه زدن به ایران، نفوذ و ایجاد ناامنی است، اما ایستادگی و هوشیاری جامعه دانشگاهی، تمامی این نقشه‌ها را خنثی خواهد کرد.

در پایان این مراسم، دانشجویان با تأکید بر اینکه دانشگاه باید بیدار و پویا باشد، تصریح کردند که جامعه دانشگاهی استان قزوین همواره در دفاع از آرمان‌های انقلاب و حفظ امنیت ملی، پیشگام بوده و خواهد بود. این تجمع با صدور بیانیه‌ای در حمایت از اقتدار نیروهای مسلح و لزوم مقاومت تا پیروزی نهایی به پایان رسید.