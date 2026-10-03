مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز گفت: حدود ۱۰۰ مدرسه بدون دانش‌آموز در طالقان و محور جاده چالوس، ظرفیتی برای تبدیل بناهای بلااستفاده به اقامتگاه‌های بوم‌گردی و رونق گردشگری روستایی البرز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، نادر زینالی با اشاره به ضرورت توسعه گردشگری در روستاهای استان اظهار کرد: شعار «هر روستا، یک بوم‌گردی» را می‌توان به عنوان یک رویکرد برای فعال کردن ظرفیت‌های گردشگری روستاها دنبال کرد؛ رویکردی که در آن، هدف ایجاد زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در روستاست.

وی گفت: یکی از ظرفیت‌هایی که در این زمینه قابل بررسی است، ساختمان‌های بلااستفاده‌ای است که در روستاها وجود دارد. در حال حاضر حدود ۱۰۰ مدرسه در طالقان و محور جاده چالوس به دلیل نداشتن دانش‌آموز، دیگر مورد استفاده آموزشی قرار نمی‌گیرند و می‌توان ظرفیت آنها را برای تبدیل شدن به اقامتگاه بوم‌گردی بررسی کرد.

این مسئول گفت: در تعدادی از روستاهای استان، مدارس بدون استفاده به بوم‌گردی تبدیل شده‌اند و این تجربه می‌تواند برای بررسی سایر بناهای مشابه مورد توجه قرار گیرد. البته الگوی استفاده از مدارس متروکه باید متناسب با ویژگی‌های هر روستا تعریف شود. ممکن است در یک روستا تبدیل یک مدرسه به اقامتگاه بوم‌گردی توجیه اقتصادی داشته باشد و در روستایی دیگر، استفاده از آن برای فعالیت‌های فرهنگی، صنایع دستی، پذیرایی یا سایر خدمات گردشگری مناسب‌تر باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز خاطرنشان کرد: طالقان و محور جاده چالوس به دلیل برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و قرار گرفتن در مسیر دسترسی گردشگران، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری روستایی دارند، اما توسعه این ظرفیت باید با حفظ محیط زیست، معماری بومی و سبک زندگی جوامع محلی همراه باشد.

وی گفت: البرز به دلیل نزدیکی به تهران و برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی و روستایی، امکان توسعه گردشگری آخر هفته و کوتاه‌مدت را دارد و باید تلاش کنیم زیرساخت‌های لازم برای ماندگاری بیشتر گردشگران در روستاها فراهم شود. استفاده از بناهای بلااستفاده مانند مدارس فاقد دانش‌آموز، در کنار سایر ظرفیت‌های موجود، می‌تواند یکی از مسیرهای تحقق این هدف باشد.