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اعتراض به قیمت بنزین ، سخنرانی معاون ترامپ را در گردهمایی انتخاباتی جمهوریخواهان در فلوریدا برهم زد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اعتراض به قیمت بنزین، سخنرانی ونس را مختل کرد.
در آستانه انتخابات کنگره، اعتراض به قیمت بنزین و جنگ با ایران، سخنرانی معاون ترامپ را در گردهمایی انتخاباتی جمهوریخواهان در فلوریدا برهم زد.
یک نامزد دموکرات مجلس نمایندگان، در جریان سخنرانی ونس، با کنایه از ونس و ترامپ تشکر کرد و گفت: «ممنون بابت قیمتهای بالای بنزین و پروندۀ اپستین.»
این فرد یکی از دو معترضی بود که در جریان این گردهمایی توسط نیروهای امنیتی از محل اخراج شد و ونس او را دلقک و نفوذی دموکراتها توصیف کرد.