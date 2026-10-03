اعتراض به قیمت بنزین ، سخنرانی معاون ترامپ را در گردهمایی انتخاباتی جمهوری‌خواهان در فلوریدا برهم زد.

اعتراض به قیمت بنزین، سخنرانی ونس را مختل کرد

اعتراض به قیمت بنزین، سخنرانی ونس را مختل کرد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اعتراض به قیمت بنزین، سخنرانی ونس را مختل کرد.

در آستانه انتخابات کنگره، اعتراض به قیمت بنزین و جنگ با ایران، سخنرانی معاون ترامپ را در گردهمایی انتخاباتی جمهوری‌خواهان در فلوریدا برهم زد.

یک نامزد دموکرات مجلس نمایندگان، در جریان سخنرانی ونس، با کنایه از ونس و ترامپ تشکر کرد و گفت: «ممنون بابت قیمت‌های بالای بنزین و پروندۀ اپستین.»

این فرد یکی از دو معترضی بود که در جریان این گردهمایی توسط نیرو‌های امنیتی از محل اخراج شد و ونس او را دلقک و نفوذی دموکرات‌ها توصیف کرد.