در آیین گرامیداشت روز جهانی گردشگری و هفته تهران مطرح شد:
گردشگری، ظرفیتی برای پایداری اقتصادی و معرفی هویت تاریخی و فرهنگی است
مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: در این مقطع سخن گفتن از گردشگری، سخن گفتن از سفر، تفریح و جابهجایی مسافر نیست؛ بلکه سخن از ظرفیت یک ملت برای حفظ امید، پایداری اقتصادی و معرفی هویت تاریخی و فرهنگی خود به جهان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، آیین گرامیداشت روز جهانی گردشگری و هفته تهران، عصر امروز، در کوشک باغ هنر منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون گردشگری وزارت میراث و مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد برگزار شد.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ابتدای این آیین با تاکید بر اینکه باید به جمعیت ۱۵ میلیون گردشگر برسیم، گفت: در ورودی کوشک باغ هنر دیدیم که گالری قصه های تهران به خوبی به تصویر کشیده شد و از هوش مصنوعی نیز در آن استفاده شد. در این گالری از گذشته، برنامه های حال حاضر استفاده شده و در بخشی دیگر نیز طرحی دیده شد که اگر بخواهید برای سال ۱۴۵۰ به شهردار وقت تهران نامه بنویسید چه پیشنهاداتی دارید.
انوشیروان محسنی بندپی، با بیان اینکه قدردان همه فعالان حوزه گردشگری هستیم، افزود: در این هفته همه ارکان میراث فرهنگی شرایطی فراهم کردند که در همه نقاط کشور حضور داشته باشیم. در بحث گردشگری این حوزه نقش ویژه ای در کشور دارد و باید در این موضوع مطالبه گری کنیم. یکی از برنامه ها و اهداف این بود که جایگاه گردشگری را در نظام حکمرانی ارتقا دهیم و این تغییر نگاه در نظام سیاست گذاری و تصمیم گیری کشور شکل گرفته است.
محسنی بندپی با اشاره به اینکه هزارو ۱۰۶ رویداد در بحث گردشگری را در سراسر کشور برگزار کردیم، اضافه کرد: تغییر نگاه در جایگاه گردشگری، شرایطی را فراهم کرد که در تسهیلات بانکی هیچ محدودیتی نداشته باشیم. اگر هر سرمایه گذاری در هرنقطه کشور بخواهد سرمایه گذاری در حوزه تجهیزات گردشگری داشته باشد می تواند از اوراق بانکی استفاده کند. ۱۲.۳ همت تسهیلات برای سال ۱۴۰۵ برای بخش بوم گردی و گردشگری داخلی در نظر گرفته شده است. همچنین در دیپلماسی بینالمللی هم ارتقای جایگاه گردشگری کشور را شاهد هستیم.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: در این دولت، هزارو ۴۷۱ طرح با سرمایه گذاری بیش از ۳۰۰ همت انجام شده و سه هزارو ۱۷ طرح با سرمایه گذاری هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان در حال ساخت و انجام است.
مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد نیز در این مراسم با بیان اینکه امروز در شرایطی هفته گردشگری را گرامی میداریم که صنعت گردشگری کشور با مجموعهای از چالشهای اقتصادی، اجتماعی و بینالمللی تحت تاثیر جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین تحریمهای ظالمانه آمریکای جهان خوار مواجه است، افزود: در چنین شرایطی، سخن گفتن از گردشگری، سخن گفتن از سفر، تفریح و جابهجایی مسافر نیست؛ بلکه سخن از ظرفیت یک ملت برای حفظ امید، پایداری اقتصادی و معرفی هویت تاریخی و فرهنگی خود به جهان است.
محمد حسین حجازی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهمی که امروز در عرصه بینالمللی با آن مواجه هستیم، مسئله ایرانهراسی است، افزود: در برابر روایتهای نادرست از ایران، گردشگری و رسانه دو ظرفیت مکمل برای معرفی واقعیتهای فرهنگی و اجتماعی کشور به جهان هستند. تصویری که از ایران در رسانههای خارجی ارائه میشود، با واقعیتهای فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و ظرفیتهای گردشگری این سرزمین فاصله دارد. در چنین فضایی، گردشگری میتواند به یکی از مؤثرترین ابزارهای ارتباط میان ملتها تبدیل شود؛ چراکه تجربه مستقیم سفر، مشاهده زندگی مردم و مواجهه با میراث فرهنگی یک کشور، امکان شناختی فراتر از روایتهای رسانهای فراهم میکند. در این میان، نقش رسانههای ایرانی بسیار مهم است.
حجازی با تاکید بر اینکه ما نیازمند روایتی حرفهای، مستند و مستمر از ایران هستیم؛ روایتی که نه بر شعار، بلکه بر واقعیتهای قابل مشاهده و تجربه زیسته مردم استوار باشد، ادامه داد: رسانههای داخلی با تولید محتوای باکیفیت، معرفی جاذبههای کمتر شناختهشده و بازنمایی ظرفیتهای گردشگری شهری و ملی میتوانند در اصلاح تصویر ایران در افکار عمومی جهان نقشآفرینی کنند.
مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد با اشاره به اینکه به اعتقاد ما، تابآوری گردشگری به معنای ادامه فعالیت به هر قیمت نیست؛ بلکه به معنای ایجاد سازوکارهایی است که در شرایط دشوار نیز امکان استمرار فعالیت، حفظ اشتغال، صیانت از سرمایهها و بازگشت سریعتر به شرایط عادی را فراهم کند، گفت: تابآوری گردشگری زمانی محقق میشود که در شرایط بحران، نهتنها سرمایهگذاری جدید متوقف نشود، بلکه از سرمایههای موجود نیز با جدیت صیانت کنیم. در این مسیر، تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش موانع سرمایهگذاری، حمایت از فعالان بخش خصوصی، هماهنگی میان دستگاههای مسئول و ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاران، از ضرورتهای جدی امروز صنعت گردشگری است.
حجازی با بیان این مطلب که بخش خصوصی زمانی برای توسعه زیرساختهای گردشگری انگیزه خواهد داشت که اطمینان پیدا کند سرمایهگذاری او در شرایط بحران نیز مورد حمایت قرار میگیرد، یادآور شد: منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد نیز در همین چارچوب، توسعه گردشگری را نه بهعنوان ایجاد جاذبههای تفریحی، بلکه بهعنوان بخشی از مسئولیت خود در قبال اقتصاد شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دنبال میکند.
وی با تاکید بر اینکه توسعه گردشگری نیازمند همکاری همه ارکان کشور است؛ از سیاستگذاران و دستگاههای اجرایی گرفته تا بخش خصوصی، رسانهها و مردم، خاطرنشان کرد: اگر قرار است در برابر بحرانها تابآور باشیم، باید موانع را از مسیر فعالان گردشگری برداریم، از سرمایهگذاریهای موجود صیانت کنیم و اجازه دهیم ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی ایران، آنگونه که شایسته است، در سطح ملی و بینالمللی معرفی شوند. گردشگری میتواند زبان گفتوگوی ایران با جهان، پیشران اقتصاد شهری و عاملی برای تقویت امید و نشاط اجتماعی باشد.