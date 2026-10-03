رگبار و رعد و برق بر فراز آسمان چهارمحال و بختیاری

براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان قسمتی تا نیمه ابری همراه با افزایش ابر، در پاره‌ای نقاط رگبار و رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، احتمال خیزش گرد و خاک در مناطق مستعد و و در بعضی ساعات غبار رقیق پیش بینی می‌شود.