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براساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، آسمان قسمتی تا نیمه ابری همراه با افزایش ابر، در پارهای نقاط رگبار و رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، احتمال خیزش گرد و خاک در مناطق مستعد و و در بعضی ساعات غبار رقیق پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،برای امروز شدت ناپایداریها برای منطقه کوهرنگ و بخشهایی از شهرستانهای اردل، فارسان، شهرکرد و بن بیشتر است.
در سه روز آینده دمای هوا روند کاهش نسبی دارد. در این خصوص هشدارهای زرد هواشناسی شماره ۳۳ و هشدار نارنجی شماره ۱۱ صادر شده است.