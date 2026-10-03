همزمان با هفته گردشگری، دوچرخه‌سواران قروه‌ای با رکاب‌زنی در مسیری ۳۷ کیلومتری، جاذبه‌های تاریخی و طبیعی این شهرستان را به یکدیگر پیوند زدند؛ برنامه‌ای که با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری قروه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، همزمان با هفته گردشگری، جمعی از دوچرخه‌سواران قروه‌ای در برنامه‌ای با عنوان معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان، مسیری ۳۷ کیلومتری را رکاب زدند.

رکاب‌زنان در این مسیر از سراب کوثر، حمام تاریخی قصلان و محوطه باستانی باباگرگر عبور کردند و با حضور در این جاذبه‌ها، بخشی از ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی قروه را به نمایش گذاشتند.

این برنامه با هدف معرفی جاذبه‌های گردشگری شهرستان و ایجاد زمینه برای توسعه گردشگری ورزشی و طبیعت‌گردی برگزار شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان از حمایت‌های اعتباری برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان قروه خبر داد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان نیز با اشاره به ظرفیت‌های متنوع قروه، از برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری این شهرستان خبر داد.

فرماندار قروه نیز اعلام کرد برای اجرای فاز سوم توسعه مجموعه گردشگری سراب، ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

توسعه زیرساخت‌های گردشگری و معرفی هدفمند جاذبه‌های تاریخی و طبیعی قروه می‌تواند زمینه حضور بیشتر گردشگران و رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با صنعت گردشگری در این شهرستان را فراهم کند.