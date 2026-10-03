ویژه‌برنامه‌های هفته فراجا در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر با محوریت ترویج فرهنگ امنیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ویژه‌برنامه‌های هفته فراجا در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر از روزجمعه دهم مهر با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و آموزشی آغاز شده است.

دیدار جمعی از رزمندگان و بازنشستگان ناحیه مقاومت بسیج با فرمانده انتظامی شهرستان‌های آبادان و خرمشهر، برگزاری نمایشگاه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با موضوع فضای مجازی در بوستان شهید منتظری آبادان، دیدار با سران شیوخ، فعالان اجتماعی و انجمن‌های مردم‌نهاد از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته است.

اهدای خون کارکنان پلیس، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا و اجرای برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه در مدارس نیز از دیگر برنامه‌های هفته فراجا در آبادان و خرمشهر اعلام شده است.

هفته انتظامی امسال با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» فرصتی برای گرامیداشت تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و خدمات شبانه‌روزی کارکنان انتظامی کشور در مسیر تأمین امنیت، آرامش و خدمت به مردم است.