به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در مراسم قدردانی از فرزند دانش آموز، شهید عباس فرزاد از شهدای صداوسیما مرکز خلیج فارس گفت: در مناطقی از استان که امکان برگزاری کلاس‌های آموزشی بصورت مجازی وجود ندارد از ظرفیت مساجد و حسینه‌ها برای ارتقای آموزشی استفاده می‌شود.

منوچهرضیایی افزود: کار آموزش و پرورش با تعامل مدرسه، جامعه و خانواده امکان پذیر است که برقراری این ارتباط یکی از وظایف صداوسیما است.

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محسن رئیسی مدیرکل صداوسیما مرکز خلیج فارس نیز گفت: آموزش و پرورش در جنگ رمضان و جنگ هرمز انسجام آموزشی را حفظ کرد.

در پایان این مراسم از فرزندان دانش آموز شهید فرزاد از شهدای صداوسیما مرکز خلیج فارس قدردانی شد.