به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، رحیم تیموری رئیس اداره ورزش و جوانان مهاباد در آیین استقبال از آریا مام عبدالله ژیمناستیک کار مهابادی از تلاش‌های مربیان و ورزشکاران این شهرستان قدردانی و بر توسعه هرچه بیشتر ورزش مهاباد تاکید کرد.

نادر مدنی رئیس هیئت ژیمناستیک آذربایجان غربی هم در این مراسم گفت: با آسیب دیدن سالن اصلی ژیمناستیک استان در جنگ تحمیلی اخیر توجه مسئولان به هیئت‌های شهرستانی راه را برای درخشش ورزشکاران شهرستانی فراهم و زمینه حمایت از این ورزشکاران هم بیشتر فراهم شده است.

امروز آخرین روز برگزاری رقابت‌های آسیایی ۲۰۲۶ در ناگویای ژاپن است و ایران تاکنون با کسب ۱۹ نشان طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ نشان برنز در جایگاه ششم جدول رده بندی این مسابقات قرار دارد.