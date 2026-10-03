پیگیری‌های قضایی نشان می‌دهد محکومیت الناز شاکردوست، برخلاف آنچه در فضای مجازی ادعا شده، به دلیل مرثیه‌سرایی یا ابراز همدلی با جان‌باختگان دی‌ نبوده است، بلکه این بازیگر به دلیل بازنشر ادعای کذب کشته‌شدن ۴۰ هزار نفر محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، بنا بر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه در روز‌های اخیر خبری در فضای مجازی در رابطه با محکومیت الناز شاکردوست منتشر شده است که ادعا شده این بازیگر به دلیل «جرم مرثیه‌سرایی برای جان‌باختگان دی‌ماه» محکوم شده است.

وکیل این بازیگر نیز طی اظهاراتی، بدون اشاره به اصل ماجرا، گفته است: «قانون، مرثیه‌سرایی برای جان باختن مردمان یک سرزمین را جرم نمی‌داند.».

اما پیگیری‌های قضایی نشان می‌دهد محکومیت الناز شاکردوست ارتباطی به همدلی یا مرثیه‌سرایی برای جان‌باختگان دی‌ماه ندارد، بلکه این بازیگر در بخشی از همان به‌اصطلاح مرثیه، ادعا‌های سراسر کذب ترامپ و اینترنشنال مبنی بر اینکه ۴۰ هزار نفر کشته شده‌اند را بازنشر کرده بود.

مرکز رسانه قوه قضائیه تصریح کرده است: با توجه به عدم حضور شاکردوست جهت دفاع از اتهام انتسابی، دفاعیات غیرموجه وکیل متهم و مستندات پرونده و همچنین گستره نتایج زیان‌بار آن به واسطه کثرت دنبال‌کنندگان که زمینه اغفال بیشتر افراد فریب‌خورده را فراهم کرده بود، دادگاه اتهام انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم دانست.

بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، دادگاه مستنداً به بند‌های «الف» و «ب» ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین از باب تکمیل مجازات، نامبرده به مدت ۲ سال از هرگونه فعالیت سیاسی (در فضای مجازی و حقیقی و هنری) محروم و ممنوع شد.

رأی صادره پس از اعتراض وکیل متهم، در دادگاه تجدیدنظر نیز بررسی و عیناً تأیید شد.

مرکز رسانه قوه قضائیه یادآور شده است، شاکردوست سابقه تکرار این جرم را نیز دارد و پیش‌تر نیز اظهارنظر‌های کذب و عجیبی را مطرح کرده بود. این بازیگر در سال ۱۴۰۱ با استناد دروغ به قانون اساسی، مدعی شده بود: «طبق قانون اساسی اگر تظاهرات ۲۱ روز طول بکشد ارتش باید به نفع مردم وارد عمل شود.»