به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محمدحسین تقدیسی لاریجانی از شهرستان قائم شهر موفق شد رتبه چهارم آزمون سراسری کشور در گروه علوم انسانی را کسب کند.

این رتبه برتر کنکور درباره شیوه مطالعه خود گفت: بیشتر تأکیدم در مطالعه روی کتاب‌های درسی بود و آنها را محور اصلی آمادگی خود قرار دادم.

تقدیسی لاریجانی با اشاره به مهاجرت برخی رتبه‌های برتر سال‌های گذشته برای ادامه تحصیل افزود: اگر حمایت جدی از رتبه‌های برتر صورت بگیرد، این موضوع می‌تواند برای ادامه تحصیل و ماندن دانشجویان در کشور مؤثر باشد.

وی گفت: امسال شنیدم رئیس دانشگاه تهران اعلام کرده است رتبه‌های زیر ۵۰ و در برخی رشته‌ها زیر ۱۰۰ که دانشگاه تهران را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند، از حمایت ویژه برخوردار می‌شوند و این حمایت می‌تواند برای دانشجویانی که در این دانشگاه تحصیل می‌کنند، مفید باشد.

رتبه چهارم گروه علوم انسانی کشور درباره انتخاب رشته نیز گفت: احتمال زیاد رشته حقوق را انتخاب می‌کنم، اما درباره انتخاب دانشگاه هنوز به تصمیم قطعی نرسیده‌ام و بین دانشگاه تهران و دانشگاه امام صادق در حال بررسی هستم.

پدر محمدحسین تقدیسی لاریجانی نیز با تبریک این موفقیت گفت: ان‌شاءالله موفقیت برای همه بچه‌های سرزمین ایران رقم بخورد، اما آنها باید تلاش خود را بکنند و به خداوند توکل داشته باشند.

وی افزود: پدر و مادر‌ها نیز بچه‌های خود را نذر خدا کنند.