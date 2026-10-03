به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ دوم «محمدرضا علیان‌نژاد» معاون تربیت و آموزش ارتش در آیین افتتاحیه نمایشگاه آموزشی و عملیاتی نیروی پدافند هوایی ارتش که عصر امروز (شنبه) در میدان هفت تیر افتتاح شد، با گرامیداشت یاد امام شهیدان و شهدای جنگ‌های تحمیلی و جنگ رمضان، از تمامی سربازان و نیرو‌های مسلح که برای دفاع از ایران اسلامی آماده‌اند، قدردانی کرد.

وی با اشاره به حضور نیروی پدافند هوایی ارتش در این میدان و قدردانی از کسانی که زیرساخت‌های این فضای آموزشی را فراهم کردند، گفت: عزیزانی که به عنوان «جان‌فدا» ثبت‌نام کرده‌اند، مایه افتخار هستند و ارتش جمهوری اسلامی ایران از این لحظه به‌طور رسمی آموزش آنان را بر عهده می‌گیرد.

امیر سرتیپ دوم علیان‌نژاد، پاسداری از تمامیت استقلال و نظام جمهوری اسلامی را وظیفه ارتش دانست و تأکید کرد: حفظ حدود و ثغور کشور بدون ابتکارات نظامی، توان رزم بالا، نیروی انسانی متخصص و تجهیزات پیشرفته ممکن نیست و ارتش با نگاه ویژه به سرمایه انسانی، این مسئولیت را با جدیت دنبال می‌کند.

وی با اشاره به وجود حدود ۴۰ پادگان آموزشی در کشور، تصریح کرد: آموزش در سطوح مختلف علمی و تخصصی ارتش گاهاً تا ۱۰ سال به طول می‌انجامد، زیرا نیروی نظامی باید به عنوان فرمانده میدان، رزمنده هوشمند، خلبان شجاع، تکاور، افسر ناوی و نیروی مخصوص از کشور دفاع کند.

معاون تربیت و آموزش ارتش در ادامه با اعلام اینکه به فرمان فرمانده محترم کل ارتش، مسئولیت آموزش جان‌فدایان به ارتش سپرده شده است، گفت: ارتش در تهران سه پادگان عمده شامل دانشگاه افسری امام علی (ع)، مرکز آموزش درجه‌داری حضرت جوادالائمه (ع) و مرکز آموزش تکاور شهید شبان را برای آموزش جان‌فدایان عزیز اختصاص داده و از امروز آماده پذیرش آنان برابر جدول اعلامی از سوی مبادی ذی‌ربط است.

وی افزود: نیرو‌های چهارگانه ارتش در میدان‌های سازماندهی‌شده حضور خواهند یافت و جان‌فدایان عزیز آموزش مقدماتی را در این میدان‌ها فرا خواهند گرفت و سپس در میدان‌های رزم، آموزش‌های تکمیلی را طی خواهند کرد. میدان حاضر نیز به نیروی پدافند واگذار شده است.

امیر سرتیپ دوم علیان‌نژاد خاطرنشان کرد: سایر میدان‌های شهر با تدابیر اتخاذشده در اختیار سایر نیرو‌ها قرار می‌گیرد و ارتش آمادگی دارد در صورت نیاز، اساتید آموزش نظامی را به محدوده سرزمینی اعزام کند.

وی گفت: فرمانده کل ارتش فرمودند پرقدرت با توان پای کار نظام هستیم و ارتش تا آخرین نفس آماده است ماموریت را به طور کامل انجام دهد. بنده رسماً این ماموریت و مسئولیت را در ارتش آغاز می‌کنم و از فردا در پادگان‌های نام‌برده، آمادگی کامل برای اجرای این ماموریت وجود دارد.