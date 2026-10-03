به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این صرافی‌ها با سفارش‌گذاری مصنوعی و رو به بالا، در روند قیمت‌گذاری تتر اختلال ایجاد می‌کنند، موضوعی که به گفته کارشناسان باعث ایجاد التهاب در بازار فیزیکی ارز می‌شود.

پیش از این نیز در دی ۱۴۰۳ درگاه‌های ورودی ریالی صرافی‌های رمزارزی مسدود شده بود که تاثیر قابل توجهی در مدیریت بازار ارز داشت.

اطلاعات کسب شده نشان می‌دهد این بار شدت برخورد با این صرافی‌ها بیشتر خواهد بود

با این حال یک طرف حساب این صرافی‌ها همچنان باز می‌ماند تا امکان تسویه وجوه کاربران وجود داشته باشد.