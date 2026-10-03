تأسیس شورای ملی هوش مصنوعی در کانادا
دولت کانادا با تشکیل شورای ملی هوش مصنوعی و اجرای راهبرد «هوش مصنوعی برای همه»، در نظر دارد تا سال ۲۰۳۴ میزان بهرهگیری از این فناوری را به ۶۰ درصد افزایش داده و زیرساختهای مستقل خود را تقویت کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از نیوزوایر، «مارک کارنی»، نخستوزیر کانادا، از تشکیل شورای ملی هوش مصنوعی خبر داد. این شورا که متشکل از نخبگان، پژوهشگران، سرمایهگذاران و مدیران دولتی است، مأموریت دارد در زمینههای مدیریت خطرات، ایمنی فناوری، حفاظت از دموکراسی و توسعه زیرساختهای مستقل به دولت مشاوره دهد.
این اقدام در چارچوب راهبرد ملی «هوش مصنوعی برای همه» صورت گرفته است که هدف آن افزایش اعتماد عمومی به این فناوری و گسترش فرصتهای شغلی است. پیشبینی میشود اجرای این برنامه طی پنج سال آینده، ۲۰۰ میلیارد دلار به رشد اقتصادی کانادا افزوده و منجر به ایجاد ۲۵۰ هزار فرصت شغلی مرتبط با هوش مصنوعی شود.
نخستوزیر کانادا در این رابطه تأکید کرد؛ حاکمیت کشورها در عصر جدید، در گرو توانایی آنها در ساخت و مدیریت این فناوری بر اساس نیازهای ملی است. در حال حاضر، کانادا از هوش مصنوعی در حوزههای حیاتی نظیر مراقبتهای درمانی، کشاورزی و مدیریت هوشمند حملونقل استفاده میکند.