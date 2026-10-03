به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مهاباد گفت: گام نخست حفاظت از میراث ناملموس مهاباد، با تشکیل کارگروهی تخصصی برداشته شد.

واحد جولایی افزود: قرار است در این فرآیند، میراث ناملموس مهاباد به‌صورت منسجم شناسایی و سیاهه‌برداری شود؛ اقدامی که می‌تواند زمینه ثبت و معرفی این میراث را در سطوح منطقه‌ای، ملی و جهانی فراهم کند.

صلاح کردستانی، معاون فنی و عمرانی فرماندار ویژه مهاباد تصریح کرد: با تعیین کمیته‌های تخصصی و تقسیم کار میان دستگاه‌های مرتبط، می‌توان فرآیند شناسایی و برنامه‌ریزی برای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس شهرستان را هدفمندتر دنبال کرد.

در این نشست، نمایندگان دستگاه‌های فرهنگی، کارشناسان و صاحبنظران حوزه میراث فرهنگی نیز دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را برای شناسایی و حفاظت از این داشته‌های فرهنگی ارائه کردند.