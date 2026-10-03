پخش زنده
امروز: -
برداشت هویج از مزارع شهرستان دهگلان آغاز شده و پیشبینی میشود امسال بیش از ۱۴ هزار تُن از این محصول تولید و علاوه بر تأمین بازارهای داخلی، بخشی از آن روانه بازارهای خارجی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، برداشت هویج از مزارع شهرستان دهگلان آغاز شده است؛ محصولی که کشاورزان این شهرستان امسال با افزایش تولید، چشم به بازارهای داخلی و خارجی دوختهاند.
به گفته مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی دهگلان، پیشبینی میشود امسال بیش از ۱۴ هزار تُن هویج از مزارع این شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف شود.
هویج تولیدشده در دهگلان علاوه بر تأمین نیاز بازارهای داخلی، ظرفیت عرضه به بازارهای خارجی را نیز دارد و میتواند بخشی از درآمد کشاورزان منطقه را تأمین کند.
با این حال، کشاورزان دهگلانی امسال با چالشهایی در مسیر تولید مواجه بودند که قطعیهای مکرر برق یکی از مهمترین آنها بود.
این قطعیها با ایجاد اختلال در روند آبیاری مزارع، بر فرآیند تولید، کیفیت و میزان برداشت محصول تأثیر گذاشته و ضرورت تأمین پایدار برق بخش کشاورزی را بیش از گذشته نمایان کرده است.
تداوم حمایت از کشاورزان، تأمین زیرساختهای مورد نیاز تولید و فراهم کردن زمینه مناسب برای بازاریابی و صادرات میتواند در افزایش بهرهوری و توسعه کشت هویج در دهگلان نقش مؤثری داشته باشد.