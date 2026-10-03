این روز‌ها ترامپ تمام تلاشش را می‌کند که قیمت نفت و سوخت را مهار کند، از آرادسازی ذخایر راهبردی تا انکار بسته بودن تنگه هرمز، اما همچنان قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار است.