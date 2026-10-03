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تقلا‌های بی اثر ترامپ در مهار بهای سوخت

این روز‌ها ترامپ تمام تلاشش را می‌کند که قیمت نفت و سوخت را مهار کند، از آرادسازی ذخایر راهبردی تا انکار بسته بودن تنگه هرمز، اما همچنان قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۱- ۱۸:۳۵
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برچسب ها: شکست ترامپ ، افزایش قیمت نفت ، کمبود سوخت
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