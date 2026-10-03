معاون اول رئیس‌جمهور در نشست با استاندار خوزستان با قدردانی از اقدامات مدیریت استان در شرایط جنگی، از تلاش‌های صورت‌گرفته برای حفظ آرامش، استمرار خدمات عمومی و تداوم فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در خوزستان تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر محمدرضا عارف در این دیدار با اشاره به روحیه مقاومت، همراهی و ایستادگی مردم خوزستان، همزیستی و تفاهم میان اقوام مختلف استان را سرمایه‌ای ارزشمند دانست و بر ضرورت استفاده از این ظرفیت اجتماعی در مسیر توسعه استان تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت نقش نخبگان، جوانان، اقوام و عشایر در تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت در فرآیند توسعه خوزستان، خاطر نشان کرد: از نقش مردم، نخبگان، اقوام و عشایر مختلف، روحانیت، نیرو‌های مسلح و مجموعه‌های مدیریتی، امنیتی و اجرایی استان در حفظ آرامش و مدیریت شرایط جنگی قدردانی می‌کنیم.

استاندار خوزستان نیز در این دیدار با تشریح شرایط استان در جریان جنگ ۴۰ روزه، اظهار داشت: مدیریت استان با همراهی و مشارکت مردم، دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های مسلح، مجموعه‌های امنیتی و انتظامی، نخبگان، اقوام و عشایر مختلف خوزستان تلاش کرد ضمن حفظ آرامش و انسجام اجتماعی، روند ارائه خدمات عمومی و فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی استان استمرار یابد.

وی با تشریح ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و اولویت‌های توسعه‌ای خوزستان، بر ضرورت اتخاذ نگاهی جامع و متوازن به توسعه استان تأکید کرد و ادامه داد: خوزستان از ظرفیت‌های گسترده و متنوعی در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، مرزی، دریایی، تجاری، علمی و فناوری برخوردار است و استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند رفع موانع، تکمیل زیرساخت‌ها و تقویت حمایت و هماهنگی میان دستگاه‌های ملی و استانی است.

استاندار خوزستان همچنین سرمایه انسانی و اجتماعی خوزستان را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان دانست و بر ضرورت بهره‌گیری عملی از توان نخبگان، دانشگاهیان، متخصصان، کارآفرینان و نیرو‌های توانمند بومی در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

موالی زاده با اشاره به تنوع فرهنگی و اجتماعی استان افزود: اقوام و عشایر مختلف خوزستان در طول تاریخ، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت، فرهنگ، اقتصاد و سرمایه اجتماعی استان بوده‌اند و حضور و مشارکت آنان در عرصه‌های مختلف، ظرفیتی مهم برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: توسعه متوازن زمانی محقق خواهد شد که همه مناطق، اقوام، جوامع محلی و ظرفیت‌های انسانی خوزستان در فرآیند توسعه دیده شوند و فرصت‌های پیشرفت متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه در اختیار مردم قرار گیرد.

استاندار خوزستان بر ضرورت توجه همزمان به ظرفیت‌های شمال، مرکز و جنوب استان تأکید کرد و افزود: برنامه‌ریزی توسعه‌ای خوزستان باید به گونه‌ای باشد که ظرفیت‌های مناطق مختلف، شهرها، روستا‌ها و جوامع عشایری در یک منظومه واحد مورد توجه قرار گیرد و از ظرفیت‌های بومی هر منطقه برای ایجاد اشتغال، رونق تولید، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش رفاه عمومی استفاده شود.

موالی زاده همچنین بر نقش نخبگان، اقوام و عشایر در تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مختلف استان تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی میان نخبگان، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی، اقوام، عشایر و مجموعه‌های اجرایی می‌تواند مسیر توسعه متوازن و پایدار خوزستان را هموارتر کند.

در ادامه نشست، استاندار خوزستان مجموعه‌ای از طرح‌های اولویت‌دار و پیشران استان را تشریح و بر ضرورت ایجاد سازوکاری منسجم برای پیگیری آنها در سطح ملی تأکید کرد.

موالی‌زاده در بخش دیگری از این دیدار گزارشی از روند بازسازی و استمرار فعالیت واحد‌های صنعتی، از جمله مجموعه‌های فولادی و پتروشیمی ارائه کرد و بر ضرورت حمایت دولت و رفع موانع پیش‌روی طرح‌های تولیدی و توسعه‌ای تأکید کرد.

استاندار خوزستان همچنین بر ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری، تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز بخش تولید و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق مختلف استان تأکید کرد.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، تشکیل «ستاد توسعه خوزستان به ریاست دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور مورد توافق قرار گرفت. مقرر شد جلسات این ستاد به‌صورت منظم برگزار و روند اجرای طرح‌های پیشران استان با حضور دستگاه‌های ملی و استانی پیگیری شود.

تشکیل این ستاد با هدف تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تسریع در رفع موانع طرح‌های اولویت‌دار و فراهم کردن زمینه برای اجرای پروژه‌های بزرگ و اثرگذار استان در سطح ملی مورد توجه قرار گرفت.

استاندار خوزستان در این نشست تکمیل زنجیره ارزش خرما، ایجاد شهرک انرژی امیدیه، ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی تخصصی، توسعه شهرک‌های کشاورزی و گلخانه‌ای، ایجاد شهرک سلامت و برج فناوری را از جمله طرح‌های مهم و پیشران استان عنوان کرد.

ایجاد پایانه صادراتی در شمال استان، توسعه زیرساخت‌های تجاری و مرزی، ایجاد بازارچه مرزی مشترک با عراق و ایجاد بندر خشک در شمال خوزستان نیز از دیگر طرح‌های مطرح‌شده در این دیدار بود.

در حوزه توسعه دریامحور نیز ظرفیت‌های استان مورد بررسی قرار گرفت و بر اجرای سند توسعه دریامحور خوزستان و پیشبرد پروژه‌های ساحلی، دریایی و رودخانه‌ای تأکید شد.

توسعه زراعت چوب و صنایع وابسته، اجرای فاز دوم پتروشیمی ماهشهر و فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری نیز در فهرست طرح‌های مورد تأکید استاندار خوزستان قرار داشت.

در پایان این نشست، بر پیگیری طرح‌های اولویت‌دار خوزستان در سطح ملی، برگزاری منظم جلسات «ستاد توسعه خوزستان» و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های ملی و استانی برای رفع موانع، تسریع در اجرای پروژه‌ها و تحقق توسعه متوازن، پایدار و همه‌جانبه خوزستان با مشارکت همه ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی استان تأکید شد.