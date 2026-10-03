رایزن فرهنگی ایران در روسیه، با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی آستراخان و پیوند‌های دیرینه این منطقه با ایران، از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد‌های فرهنگی در شهر‌های مختلف روسیه با هدف معرفی هنر و فرهنگ ایران خبر داد.

آستراخان، نقطه‌ای برای پیوند فرهنگ‌های ایران و روسیه

آستراخان، نقطه‌ای برای پیوند فرهنگ‌های ایران و روسیه

عبدالرضا راشد، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه برگزاری هفته فرهنگی ایران در شهر آستراخان، با اشاره به جایگاه تاریخی این شهر، بر اهمیت روابط فرهنگی میان ایران و مناطق مختلف روسیه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه آستراخان از پیشینه و پیوند‌های تاریخی با حوزه تمدنی ایران و اسلام برخوردار است، گفت: ارتباطات فرهنگی میان ایرانیان و مردم این منطقه سابقه‌ای طولانی دارد و برگزاری برنامه‌های فرهنگی می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان روس با فرهنگ و هنر ایران را فراهم کند.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه همچنین با اشاره به جایگاه هنر و موسیقی ایرانی در میان مخاطبان روس، اظهار کرد: هنر و موسیقی ایران در فدراسیون روسیه همواره با استقبال روبه‌رو بوده است و موسیقی اصیل ایرانی برای مخاطبان این منطقه جذابیت دارد.

راشد درباره روند برگزاری هفته فرهنگی ایران در آستراخان نیز گفت: برنامه‌ریزی برای برگزاری این رویداد از حدود سه ماه پیش آغاز شد و تلاش شد مجموعه‌ای متنوع از برنامه‌های فرهنگی و هنری در آن پیش‌بینی شود.

وی افزود: هدف فعالیت‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه تنها به مسکو محدود نمی‌شود و تلاش داریم با حضور در شهر‌های مختلف این کشور، ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و تمدنی ایران را به مخاطبان روس معرفی کنیم.

راشد با اشاره به حضور گروه‌های هنری و اجرای موسیقی سنتی در این رویداد، اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های زمانی، تلاش شده است برنامه‌های متنوعی برای معرفی فرهنگ و هنر ایران و ایجاد زمینه تعامل فرهنگی با مردم آستراخان برگزار شود.

وی تأکید کرد: گسترش برنامه‌های فرهنگی در شهر‌های مختلف روسیه می‌تواند به شناخت متقابل بیشتر دو ملت و تقویت ارتباطات فرهنگی میان ایران و روسیه کمک کند.