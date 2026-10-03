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امین اسماعیل نژاد عنوان امتیازآورترین بازیکن در دیدار با ژاپن در فینال والیبال بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را به دست آورد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال ایران در فینال بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به مصاف ژاپن رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد.
امین اسماعیل نژاد با کسب ۲۲ پوئن، امتیازآورترین بازیکن ایران در این دیدار بود و اوتسوکا با کسب ۲۴ پوئن، امتیازآورترین بازیکن بازی شد.
تیم ملی والیبال ایران در مجموع ستهای این مسابقه ۹۸ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۵۹ پوئن در حمله، ۱۱ امتیاز در دفاع، دو پوئن سرویس و ۲۶ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.
بازیکنان تیم ملی والیبال ژاپن نیز در مجموع ستهای این مسابقه ۹۶ امتیاز کسب کردند که شامل ۶۰ امتیاز حمله، ۱۱ دفاع، ۵ پوئن سرویس و ۲۰ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.