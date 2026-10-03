به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛امسال تغییراتی در شرایط جوی پیش‌بینی می‌شود و پدیده ال‌نینو می‌تواند الگوهای بارش و دمای هوا را در مناطق مختلف کشور تحت تأثیر قرار دهد.

تغییر الگوهای دمایی اقیانوس آرام می‌تواند پیامدهایی از جمله افزایش بارندگی و احتمال وقوع سیلاب و در برخی مناطق، دوره‌های گرما و خشکسالی را به همراه داشته باشد.

با توجه به این شرایط، ترمیم سازه‌های فرسوده و سیل‌بندها، لایروبی مسیرهای آب و انجام سایر اقدامات پیشگیرانه باید مورد توجه قرار گیرد.

خوزستان با برخورداری از رودخانه‌های بزرگ، مناطق کم‌ارتفاع و سابقه وقوع سیلاب و آبگرفتگی، از استان‌هایی است که مدیریت پیامدهای احتمالی بارش‌های شدید در آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

در شهرستان‌هایی از استان که پیش‌بینی بارش‌های فرانرمال برای آنها وجود دارد، تصمیماتی برای استفاده از تأسیسات شرکت آب و فاضلاب در راستای کمک به مدیریت آب‌های سطحی اتخاذ شده است.

لایروبی‌ها نیز در شرکت آب و فاضلاب به صورت مستمر و پایدار در حال انجام است و به فصل خاصی محدود نمی‌شود.

بررسی وضعیت رودخانه‌ها و سدها، آمادگی دستگاه‌های امدادی و مدیریت شهری، لایروبی مسیرهای آب و اطلاع‌رسانی به مردم، از جمله اقداماتی است که باید پیش از بروز بحران انجام شود.