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معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: سالانه بیش از ۴ هزار تن عسل در استان تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالامیر نیرومند بیان داشت: بر اساس برآوردهای انجامشده، حدود ۴۳۷ هزار کندوی مدرن در استان فعالیت دارند و سالانه ۴ هزار و ۱۲۲ تن عسل در استان تولید میشود.
وی افزود: همچنین سالانه حدود ۹۲ تن موم، ۱۲ تن برهموم، ۱۸ تن گرده گل و ۲۱۴ کیلوگرم ژل رویال در بخش زنبورداری استان تولید میشود.
نیرومند اظهار کرد: این محصولات علاوه بر برخورداری از ارزش اقتصادی بالا، ظرفیت مناسبی برای توسعه صنایع فرآوری، بستهبندی، ایجاد ارزش افزوده و توسعه بازارهای داخلی و صادراتی دارند و میتوانند زمینهساز ایجاد اشتغال و افزایش درآمد زنبورداران شوند.
وی با بیان اینکه نقش زنبورعسل در اقتصاد کشاورزی تنها به تولید عسل و فرآوردههای جانبی محدود نمیشود، ادامه داد: گردهافشانی مزارع و باغات یکی از مهمترین خدمات زنبورعسل به بخش کشاورزی است که موجب بهبود تشکیل میوه و بذر، افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی میشود.
معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: از این منظر، زنبورداری را باید نه صرفاً یک فعالیت تولیدی، بلکه یکی از بخشهای پشتیبان و مکمل تولیدات کشاورزی دانست.
وی میگوید: توسعه زنجیره تولید، فرآوری و بستهبندی عسل، تقویت تشکلهای زنبورداری، ساماندهی کوچ زنبورداران و ایجاد هماهنگی بیشتر میان بخشهای زراعت، باغبانی و زنبورداری میتواند زمینه افزایش ارزش افزوده صنعت زنبورداری و ارتقای بهرهوری تولیدات کشاورزی خوزستان را فراهم کند؛ به همین دلیل حمایت از زنبورداری، در واقع حمایت از بخش مهمی از زنجیره تولید کشاورزی است.