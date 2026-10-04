۲۲ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و ۵۶ کیلوگرم تریاک در دو عملیات جداگانه پلیسی در شهرستان سبزوار کشف و ضبط شد.

در اجرای طرح چهارروزه مقابله با سلاح و مهمات غیرمجاز و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی پلیس، کشف و بیست و دو متهم آن برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان سبزوار گفت: این تعداد سلاح

سرهنگ صادق عیدی‌فرخانی افزود: در عملیاتی دیگر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از شناسایی یک دستگاه خودروی حامل مواد مخدر در ورودی سبزوار، با رعایت مقررات و ضوابط قانونی نسبت به متوقف کردن خودرو اقدام کردند که در بازرسی از آن ۵۶ کیلوگرم تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سبزوار خاطرنشان کرد: در این رابطه سه متهم دستگیر و با دستور مقام قضایی، تحقیقات و رسیدگی به موضوع ادامه دارد.