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مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بینالملل نوشت: جغرافیا با بیانیه عوض نمیشود؛ تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسی ایرانی بودهاند و ایرانی میمانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بینالملل در پیامی در برنامه ایکس نوشت: کشوری که عمر سیاسی اش به نیم قرن نمیرسد از تریبون سازمان ملل درباره جزایری ادعا میکند که در اسناد و نقشههای تاریخی قرون گذشته با نام ایران ثبت شدهاند
جغرافیا با بیانیه عوض نمیشود تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسی ایرانی بودهاند و ایرانی میمانند.