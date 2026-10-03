در نشست مشترک مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان با نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، مصوبات میز خدمت منطقه سنجان بررسی و پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این نشست، روند اجرای مصوبات و درخواست‌های مطرح‌شده در میز خدمت سنجان مورد بررسی قرار گرفت و درباره نحوه پیگیری و تسریع در اجرای موارد مرتبط با حوزه مدیریت شهری، بحث و تبادل‌نظر شد.

نادر قلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در این نشست اظهار داشت: در تأمین آب باغات سنجان وظایفی بر عهده شرکت آب و فاضلاب، شهرداری و شرکت آب منطقه‌ای است و مقرر شد نحوه پیگیری و اقدامات مرتبط از جمله اجرای انتقال آب با لوله و لایروبی قنوات تسریع شود.

وی افزود: فراهم شدن ثبت تاریخی باغات سنجان (منطقه سده) موضوع مهمی است که با حفظ کاربری فعلی باغات، یک ردیف اعتباری مشخص علاوه بر اقداماتی که مردم انجام می‌دهند، از ردیف‌های دولتی خواهیم داشت.

ابراهیمی ادامه داد: دسترسی به بزرگراه غدیر و محوطه‌سازی و مبلمان شهری سنجان از دیگر موضوعاتی بود که در این خصوص تصمیماتی گرفته شد و بر تسریع آن تأکید شد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کار‌های عمرانی و آبادانی منطقه سنجان پیشرفت خوبی داشته است، خاطرنشان کرد: همچنین بر تسریع در تأمین و انتقال پایدار آب برای باغات سنجان که مصوبه جلسات قبلی است، تأکید شد و به‌زودی شاهد مابقی اقدامات در این منطقه خواهیم بود.