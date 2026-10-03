تیم پزشکی جهادی با حضور در شهر مرزی جنت‌آباد صالح‌آباد، خدمات متنوع درمانی را به صورت رایگان به ساکنان بیش از ۳۰ روستای این منطقه ارائه دادند.

مسئول بسیج سازندگی شهرستان صالح‌آباد گفت: در این طرح که با همکاری و مشارکت قرارگاه پیشرفت و آبادانی، بسیج جامعه پزشکی و شبکه بهداشت ودرمان اجرا شد، تیمی متشکل از ۲۵ نفر شامل ۱۰ پزشک متخصص و ۱۵ کادر درمانی متعهد، خدمات تخصصی خود را به اهالی بیش از ۳۰ روستا ارائه کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،

تصریح کرد: در این اردوی جهادی، پزشکان متخصص در حوزه‌های داخلی، اطفال، زنان و زایمان و پزشک عمومی به ویزیت و درمان بیماران پرداختند که مجموع این اقدامات منجر به ارائه خدمت به بیش از ۱۳۰ نفر از مراجعین شد. سجاد قابل

مسئول بسیج سازندگی صالح‌آباد با تأکید بر اینکه کار جهادی نباید محدود به یک بازه زمانی خاص باشد، خاطرنشان کرد: هدف ما از این اقدامات تنها ارائه خدمات مقطعی نیست، بلکه تسهیل دسترسی مردم مناطق کم‌برخوردار به خدمات تخصصی پزشکی و کاهش هزینه‌های درمانی خانواده‌ها در دستور کار است و تلاش می‌کنیم این جریان خدمت‌رسانی با همراهی پزشکان و گروه‌های جهادی استمرار یابد.

وی با قدردانی از پزشکان و کادر درمانی داوطلب، بر اهمیت مردمی بودن حرکت‌های جهادی تأکید کرد و افزود: ظرفیت اصلی در گروه‌های جهادی و پزشکان متعهد نهفته است و نقش بسیج سازندگی، حمایت و تسهیل‌گری برای حل مسائل واقعی منطقه است.