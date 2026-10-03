برگزاری هفته چهارم و پنجم سوپرلیگ کاراته

هفته چهارم و پنجم سوپرلیگ کاراته باشگاه‌های کشور پنجشنبه و جمعه ۲۳ و ۲۴ مهرماه در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار می‌شود.