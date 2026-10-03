برگزاری هفته چهارم و پنجم سوپرلیگ کاراته
هفته چهارم و پنجم سوپرلیگ کاراته باشگاههای کشور پنجشنبه و جمعه ۲۳ و ۲۴ مهرماه در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، نیم فصل دوم سوپر لیگ کاراته باشگاهای کشور در حالی از روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه آغاز میشود که تیم لایف استار در دور رفت با ۲۱ امتیاز تیمی و ۱۷۷ امتیاز انفرادی جایگاه نخست و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد، پاس فراجا با ۱۸ امتیاز تیمی و ۱۱۸ امتیاز انفرادی دوم شد و تیم دانشگاه آزاد اسلامی با ۱۵ امتیاز تیمی ۱۱۱ امتیاز انفرادی در رده سوم قرار گرفت.
برنامه دیدارها بدین شرح است:
مرحله اول برگشت:
مناطق نفت خیزجنوب - لایف استار
دانشگاه آزاد اسلامی - شائولین آوای رزم
امید پاس - پاس فراجا
نیروی زمینی ارتش - رعدپدافند هوایی همدان
مرحله دوم برگشت:
مناطق نفت خیزجنوب- شائولین آوای رزم
لایف استار - پاس فراجا
دانشگاه آزاد اسلامی - رعدپدافند هوایی همدان
امید پاس - نیروی زمینی ارتش
مرحله سوم برگشت:
مناطق نفت خیزجنوب - پاس فراجا
شائولین آوای رزم - رعدپدافند هوایی همدان
لایف استار - نیروی زمینی ارتش
دانشگاه آزاد اسلامی- امید پاس
***و روز جمعه دیدارهای ذیل برگزار خواهد شد:
مرحله چهارم برگشت:
مناطق نفت خیز جنوب - رعد پدافند هوایی همدان
پاس فراجا - نیروی زمینی ارتش
شائولین آوای رزم - امید پاس
لایف استار - دانشگاه آزاد اسلامی
مرحله پنجم برگشت:
مناطق نفت خیز جنوب - نیروی زمینی ارتش
رعد پدافند هوایی همدان - امید پاس
پاس فراجا - دانشگاه آزاد اسلامی
شائولین آوای رزم - لایف استار
تیمها تا ۱۹ مهرماه فرصت دارند با مراجعه به دفتر سازمان لیگ و مسابقات مدارک بازیکنان جدید خود را ارائه دهند.
وزن کشی مسابقات روز ۲۲ مهرماه از ساعت ۱۴ تا ۱۹ انجام میشود.