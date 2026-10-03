\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u0637\u0631\u062d \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u062a\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0644 \u0628\u0647 800 \u0637\u0631\u062d \u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u0648 \u0628\u0632\u0631\u06af \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u060c \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a\u06cc \u0648 \u062a\u0631\u0627\u0641\u06cc\u06a9\u06cc \u0645\u06cc \u0631\u0633\u062f.\n