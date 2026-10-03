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مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقهای استان البرز گفت :با توجه به تداوم بارشها و احتمال طغیان رودخانهها، شهروندان و گردشگران از حضور در حاشیه این منابع آبی خودداری کنند و تیمهای پیشگیری از حوادث در محدوده سدهای کرج و طالقان مستقر شده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، محمدرضا اصلانی افزود: با استمرار بارندگیها و احتمال افزایش دبی رودخانهها، تیمهای پیشگیری از حوادث در محدوده سدهای کرج و طالقان مستقر شدهاند تا در صورت بروز حادثه، اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با اشاره به حضور برخی گردشگران در حریم رودخانهها افزود: متاسفانه برخی افراد بدون توجه به هشدارهای ایمنی وارد حریم رودخانههای کرج و طالقان میشوند که این اقدام میتواند خطرات جانی به همراه داشته باشد.
اصلانی تاکید کرد: از شهروندان و گردشگران درخواست میشود با توجه به شرایط جوی و احتمال طغیان رودخانهها، از حضور و توقف در حاشیه رودخانهها، مسیلها و محدودههای پرخطر خودداری کنند و ضمن رعایت هشدارهای ایمنی، همکاری بیشتری با ماموران حفاظت از منابع آب استان البرز داشته باشند.
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقهای استان البرز یادآور شد: در سالهای گذشته تعدادی از گردشگران به دلیل بیتوجهی به هشدارها و حضور در محدوده منابع آبی استان، جان خود را از دست دادند؛ بنابراین توجه جدی به هشدارهای ایمنی در شرایط بارندگی ضروری است.
وی گفت: بارش باران که از عصر روز جمعه در مناطق مختلف استان البرز آغاز شده است، بر اساس پیشبینی هواشناسی تا ۲ روز آینده ادامه خواهد داشت و شدت بارشها در ارتفاعات بیشتر خواهد بود.
اصلانی افزود: با توجه به شرایط جوی، احتمال افزایش روانآبها و طغیان رودخانههای کرج و طالقان وجود دارد و لازم است مردم از نزدیک شدن به بستر و حریم رودخانهها و همچنین توقف در نقاط حادثهخیز خودداری کنند.