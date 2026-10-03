فرمانده انتظامی شهرستان قرچک از دستگیری یک نفر از توزیع‌کنندگان مواد مخدر و کشف مقدار قابل توجهی مواد متنوع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، فرمانده انتظامی شهرستان قرچک از دستگیری یک نفر سوداگر مرگ و کشف مقدار قابل توجهی مواد مخدر خبر داد

سرهنگ قاسم‌پور اظهار داشت: در این عملیات، ۵۰۰ گرم تریاک، یک کیلوگرم هروئین و ۲ کیلوگرم از انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد. متهم در این پرونده دستگیر شده و تحقیقات لازم در رابطه با شبکه توزیع این مواد در حال انجام است.