اعلام وزرات خارجه یمن بر ادامه حملات برای آزادی ، استقلال و رفع محاصره در پی نقض حاکمیت و حریم هوایی یمن از سوی رژیم سعودی و هدف قرار دادن صنعا و دیگر استان‌ها، تاکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه المسیره در خبری فوری گزارش داد: وزارت خارجه یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: ادامه نقض حاکمیت و حریم هوایی یمن از سوی رژیم سعودی و هدف قرار دادن صنعا و دیگر استان‌ها، نیرو‌های ما را ملزم می‌کند که به همان شیوه پاسخ دهند. این اقدامات جنایتکارانه، نظام سعودی را بیش از پیش در باتلاق جنایت‌هایش فرو می‌برد و این نظام نخواهد توانست به اهداف شیطانی خود در یمن دست یابد.

از جامعه بین‌المللی و کشور‌های منطقه‌ای مؤثر می‌خواهیم بر رژیم جنایتکار سعودی فشار وارد کنند تا به سلسله جنایت‌های خود علیه ملت یمن پایان دهد. جنایت‌ها و نقض‌های مستمر علیه یمن، ضرورت ادامه نبرد برای آزادی و استقلال و رفع محاصره را تأکید می‌کند.