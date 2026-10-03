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اعلام وزرات خارجه یمن بر ادامه حملات برای آزادی ، استقلال و رفع محاصره در پی نقض حاکمیت و حریم هوایی یمن از سوی رژیم سعودی و هدف قرار دادن صنعا و دیگر استانها، تاکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه المسیره در خبری فوری گزارش داد: وزارت خارجه یمن در بیانیهای اعلام کرد: ادامه نقض حاکمیت و حریم هوایی یمن از سوی رژیم سعودی و هدف قرار دادن صنعا و دیگر استانها، نیروهای ما را ملزم میکند که به همان شیوه پاسخ دهند. این اقدامات جنایتکارانه، نظام سعودی را بیش از پیش در باتلاق جنایتهایش فرو میبرد و این نظام نخواهد توانست به اهداف شیطانی خود در یمن دست یابد.
از جامعه بینالمللی و کشورهای منطقهای مؤثر میخواهیم بر رژیم جنایتکار سعودی فشار وارد کنند تا به سلسله جنایتهای خود علیه ملت یمن پایان دهد. جنایتها و نقضهای مستمر علیه یمن، ضرورت ادامه نبرد برای آزادی و استقلال و رفع محاصره را تأکید میکند.