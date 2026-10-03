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فرمانده سپاه نینوا گفت: کنگره چهار هزار شهید استان گلستان بر اساس سیاستها و رویکردها و رهنمودها و تدابیر رهبر شهید مبتنی بر ۱۷ عنوان سیاست و رویکرد آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سردار سید موسی حسینی؛ فرمانده سپاه نینوا گلستان در جلسه شورای سیاست گذاری دومین کنگره ملی چهار هزار شهید استان گلستان به بیان کامل اقدامات صورت گرفته پرداخت.
وی با بیام اینکه این رویکردها چراغ راه مجموعه و کنگره میباشد افزود: سرگذشت پژوهی، سوژه یابی از آثار و اسناد جمع آوری شده، روایت کوتاه و اثرگذار زندگی شهدا، کم کردن فاصلهی برگزاری کنگرهها، هر شهید یک گنج، تولیدات فاخر هنری برای انتقال پیام شهدا، ساخت بازیهای رایانهای، ساخت فیلم و فیلمنامه، تالیف و تولید کتاب و کتابخوانی، روایت خوب و صحیح شناخت گذشتهی پرافتخار کشور، تدوین و تهیهی شناسنامه انقلابی شهرها، برجسته سازی همه اقشار و اقوام و لایههای اجتماعی در دفاع مقدس، نقش زنان در پشتیبانی دفاع مقدس، کار شناختی بر روی جوانان، رصد و اثر سنجی کنگرهها و اهتمام به خروجی تولیدات هنری بعنوان رهنمودهای امام شهید صادر فرمودهاند.
فرمانده سپاه نینوا راه اندازی شورای سیاست گذاری، ستاد کمیتهها استانی، قرارگاهها و کمیتههای شهرستانی و دبیرخانه دائمی کنگره را شاخصههای لازم برای برگزاری کنگره شهدای استانی برشمرد و تصریح کرد:ان شاءالله یک اثر فاخر در سطح استان و کشور بتوانیم ارائه کنیم.
سردار حسینی با بیان این مسئله که گزارشات صورت گرفته به سازمان بسیج ارسال شده و این سازمان گزارش را تقدیم رهبر معظم انقلاب خواهند کرد تاکید کرد:امیدوار هستیم با وجود این مسائل امنیتی که وجود دارد و از دیدار ایشان محروم هستیم، امام خامنهای عزیز با پیامی روح بخش، استان گلستان را مورد عنایت خود قرار دهند.