رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با اشاره به آتش‌سوزی اخیر در یکی از مجتمع‌های درمانی اراک که ناشی از نقص سیستم برقی بود، تأکید کرد: نگهداری و مراقبت از ساختمان‌ها الزام قانونی است و انجام بازرسی‌های دوره‌ای می‌تواند از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری کرده و عمر مفید ساختمان‌ها را افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سعید گازرانی با اشاره به حادثه آتش‌سوزی اخیر در یکی از مجتمع‌های درمانی شهر اراک اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های واصله، این حادثه ناشی از نقص سیستم برقی ساختمان بوده و دود حاصل از آتش‌سوزی از طبقات پایین به طبقات بالا سرایت کرده و خساراتی به واحد‌های مختلف درمانی وارد کرده است.

وی افزود: به نظر می‌رسد در این ساختمان نگهداری مناسبی انجام نشده و همین موضوع باعث شده است که به‌تدریج بر اثر فرسودگی سیستم تأسیساتی و عدم نگهداری، ساختمان دچار آتش‌سوزی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی ادامه داد: موضوع این است که ما سعی می‌کنیم ساختمان را خوب بسازیم، اما آن را خوب نگهداری نمی‌کنیم. در حالی که نگهداری، یک الزام قانونی در نظام مهندسی است و بر اساس مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با عنوان «مراقبت و نگهداری از ساختمان»، موظف هستیم پس از بهره‌برداری، به‌خوبی از ساختمان نگهداری کنیم.

گازرانی تأکید کرد: باید در دوره‌های متناوب سه‌ساله، پنج‌ساله و ده‌ساله برای تأسیسات، نما و اسکلت ساختمان‌ها به‌طور مرتب بازدید و بازرسی انجام شود تا از بسیاری از حوادث جلوگیری شود و عمر مفید ساختمان‌ها افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: بر اثر عدم نگهداری، ساختمان‌ها و سیستم‌های تأسیساتی فرسوده می‌شوند و این موضوع سبب می‌شود دچار نقص و آسیب شوند و در نتیجه هزینه‌ها و سرمایه‌های ملی از بین برود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در پایان از مسئولان، مدیران و هیأت امنای ساختمان‌ها و مجتمع‌ها خواست نسبت به نگهداری ساختمان‌ها توجه جدی داشته باشند و افزود: این یک الزام قانونی است تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری شود.