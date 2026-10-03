نگهداری و بازرسی بهموقع؛ الزام قانونی برای افزایش عمر مفید ساختمانها
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با اشاره به آتشسوزی اخیر در یکی از مجتمعهای درمانی اراک که ناشی از نقص سیستم برقی بود، تأکید کرد: نگهداری و مراقبت از ساختمانها الزام قانونی است و انجام بازرسیهای دورهای میتواند از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری کرده و عمر مفید ساختمانها را افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
سعید گازرانی با اشاره به حادثه آتشسوزی اخیر در یکی از مجتمعهای درمانی شهر اراک اظهار داشت: بر اساس گزارشهای واصله، این حادثه ناشی از نقص سیستم برقی ساختمان بوده و دود حاصل از آتشسوزی از طبقات پایین به طبقات بالا سرایت کرده و خساراتی به واحدهای مختلف درمانی وارد کرده است.
وی افزود: به نظر میرسد در این ساختمان نگهداری مناسبی انجام نشده و همین موضوع باعث شده است که بهتدریج بر اثر فرسودگی سیستم تأسیساتی و عدم نگهداری، ساختمان دچار آتشسوزی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی ادامه داد: موضوع این است که ما سعی میکنیم ساختمان را خوب بسازیم، اما آن را خوب نگهداری نمیکنیم. در حالی که نگهداری، یک الزام قانونی در نظام مهندسی است و بر اساس مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با عنوان «مراقبت و نگهداری از ساختمان»، موظف هستیم پس از بهرهبرداری، بهخوبی از ساختمان نگهداری کنیم.
گازرانی تأکید کرد: باید در دورههای متناوب سهساله، پنجساله و دهساله برای تأسیسات، نما و اسکلت ساختمانها بهطور مرتب بازدید و بازرسی انجام شود تا از بسیاری از حوادث جلوگیری شود و عمر مفید ساختمانها افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: بر اثر عدم نگهداری، ساختمانها و سیستمهای تأسیساتی فرسوده میشوند و این موضوع سبب میشود دچار نقص و آسیب شوند و در نتیجه هزینهها و سرمایههای ملی از بین برود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در پایان از مسئولان، مدیران و هیأت امنای ساختمانها و مجتمعها خواست نسبت به نگهداری ساختمانها توجه جدی داشته باشند و افزود: این یک الزام قانونی است تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری شود.