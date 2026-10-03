ورود بیش از ۱۸۰۰ خودرو با پلاک منطقه آزاد مازندران به چرخه تردد
مدیرعامل منطقه آزاد مازندران از پلاکگذاری و ورود بیش از ۱۸۰۰ خودرو به چرخه تردد در این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل منطقه آزاد مازندران از پلاکگذاری و ورود بیش از ۱۸۰۰ خودرو به چرخه تردد در این منطقه خبر داد و گفت: تعرفهها و عوارض واردات خودرو در ماههای گذشته ۵۰ درصد نسبت به استانهای مجاور کاهش یافته است.
افقی در مراسم معرفی سرپرست دفتر نوشهر منطقه آزاد مازندران افزود: یکی از مطالبات مردم مازندران، بهرهمندی از ظرفیت تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد بود که تاکنون بیش از ۱۸۰۰ خودرو در منطقه آزاد مازندران پلاک شده و وارد چرخه تردد شدهاند.
وی ادامه داد: با کاهش عوارض، انتظار میرود خودروهای واردشده با پلاک منطقه آزاد مازندران از نظر قیمت تمامشده مزیت رقابتی داشته باشند.
مدیرعامل منطقه آزاد مازندران گفت: راهاندازی دفتر نوشهر با هدف ایجاد همافزایی میان ظرفیتهای منطقه و بندر نوشهر انجام شده تا معافیتها، مشوقها و ظرفیتهای قانونی مناطق آزاد در این بندر نیز جاری شود.
افقی با اشاره به ضرورت توسعه محدوده منطقه آزاد مازندران افزود: محدوده فعلی این منطقه حدود یکهزار و ۶۰۰ هکتار است که در مقایسه با بسیاری از مناطق آزاد کشور محدودتر است و طرح توسعه محدوده از ابتدای فعالیت منطقه آزاد دنبال شده است.
وی گفت: در همین راستا جلسات متعددی با فرمانداران، شهرداران و نمایندگان استان در غرب مازندران برگزار شده تا ظرفیتها و فضاهای مستعد الحاق به محدوده منطقه آزاد شناسایی شوند.
مدیرعامل منطقه آزاد مازندران با اشاره به پیشنهاد الحاق فرودگاه نوشهر و برخی اراضی مستعد گردشگری و ترانزیتی افزود: این ظرفیتها در صورت فراهم شدن شرایط قانونی میتوانند در توسعه صادرات و صادرات مجدد، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و توسعه گردشگری مؤثر باشند.
افقی گفت: معافیتهای مالیاتی، کاهش عوارض گمرکی و بهبود فضای کسبوکار از جمله مشوقهای قانونی مناطق آزاد برای جذب سرمایهگذاری است.
وی تأکید کرد: برای تحقق اهداف مناطق آزاد، بیش از هر چیز به سرمایهگذاری نیاز داریم و شکلگیری سرمایهگذاری میتواند به ایجاد اشتغال، توسعه صادرات، انتقال فناوری و رونق اقتصادی کمک کند.
مدیرعامل منطقه آزاد مازندران افزود: تجربه سایر مناطق آزاد نشان داده است که فعالیت این مناطق تنها به محدوده قانونی آنها محدود نمیشود و رشد فضای کسبوکار و شاخصهای اقتصادی میتواند بر شهرها و مناطق پیرامونی نیز تأثیرگذار باشد.
افقی گفت: شهرهایی مانند نوشهر که بندر و ظرفیتهای اقتصادی منطقه آزاد را در خود جای دادهاند، میتوانند از آثار مستقیم و غیرمستقیم رشد فعالیتهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری منطقه آزاد بهرهمند شوند.
وی ابراز امیدواری کرد با آغاز فعالیت دفتر نوشهر و افزایش هماهنگی میان مسئولان محلی، فعالان اقتصادی و سازمان منطقه آزاد، زمینه استفاده بیشتر غرب مازندران از ظرفیتها و مشوقهای قانونی این منطقه فراهم شود.
امین افقی در مراسم معرفی مشاور مدیرعامل و مدیر دفتر نوشهر منطقه آزاد مازندران، هدف اصلی مناطق آزاد را جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، توسعه صادرات، تسهیل تجارت و انتقال فناوری عنوان کرد.
وی افزود: منطقه آزاد مازندران به دلیل ساختار منفصل و قرار گرفتن در سه لکه، شرایط متفاوتی نسبت به بسیاری از مناطق آزاد کشور دارد و ظرفیتها، معافیتها و خدمات آن باید بهصورت همزمان در این سه محدوده اجرایی شود.
مدیرعامل منطقه آزاد مازندران با اشاره به ظرفیت بندر نوشهر گفت: با توجه به محدودیت اراضی در غرب استان، توسعه فعالیتهای منطقه آزاد در این بندر از اولویتهای ماست و در این زمینه با نمایندگان، فرمانداران و مسئولان محلی جلساتی برگزار شده است.
افقی افزود: محدوده منطقه آزاد در بندر نوشهر در حال حاضر حدود ۸۵ هکتار از کرانه بندر را شامل میشود و محدودیت وسعت این محدوده از مسائل مهم در مسیر توسعه منطقه آزاد در غرب استان است.
وی توسعه مبادلات تجاری دریایی با استفاده از زیرساختهای لجستیکی بندر نوشهر را از اولویتهای منطقه آزاد دانست و گفت: توسعه گردشگری دریایی، استفاده از ظرفیت دریای خزر و ایجاد پیوند میان اسکلهها و ماریناهای تفریحی نیز میتواند به رونق اقتصادی و گردشگری منطقه کمک کند.
مدیرعامل منطقه آزاد مازندران همچنین گفت: منطقه آزاد با توجه به ویژگیهای استان، تنها یک منطقه تجاری نیست و میتواند محل پیوند صنعت، تجارت، گردشگری و فناوری باشد.
افقی با اشاره به فعالیت بیش از ۵۳۰ شرکت در منطقه آزاد مازندران افزود: این شرکتها در حوزههایی مانند خدمات گمرکی، خودرو، گردشگری و فناوری فعالیت یا مجوز دریافت کردهاند و پیشنهاد ما این است که بخشی از آنها در بندر نوشهر نیز دفاتر کاری و مشترک ایجاد کنند.
وی تأکید کرد: سازمان منطقه آزاد برای توسعه اقتصادی غرب استان، حمایت، همکاری و تسهیلگری لازم را انجام میدهد تا منافع و مزایای منطقه آزاد به جوامع پیرامونی و مردم منطقه منتقل شود.
پیگیری الحاق فرودگاه نوشهر
افقی، الحاق فرودگاه نوشهر به منطقه آزاد را یکی از مطالبات مهم برای توسعه این محدوده عنوان کرد و گفت: در صورت الحاق فرودگاه، میتوان از ظرفیت آن برای توسعه حملونقل هوایی، گردشگری و فعالیتهای اقتصادی و همچنین بهرهگیری از مشوقهای قانونی منطقه آزاد استفاده کرد.
وی افزود: این موضوع با هماهنگی فرماندار و شهرداران منطقه پیگیری خواهد شد تا فرایند توسعه محدوده منطقه آزاد در غرب استان پیش برود.
تعرفه واردات خودرو
مدیرعامل منطقه آزاد مازندران درباره خدمات خودرو نیز گفت: با آغاز فعالیت دفتر نوشهر، تلاش میکنیم خدمات نقلوانتقال خودرو بهتدریج در غرب استان ارائه شود.
افقی افزود: تعرفه واردات خودرو در منطقه آزاد مازندران نسبت به مناطق آزاد استانهای مجاور ۵۰ درصد کمتر شده است و شرکتهای دارای مجوز در استان میتوانند از ظرفیت پلاک ۹۹ منطقه آزاد مازندران استفاده کنند.
آغاز رویه واردات کالا از بندر نوشهر
وی همچنین از اجرای رویه واردات کالا از بندر نوشهر خبر داد و گفت: این رویه با هدف استفاده تجار و بازرگانان از تخفیفها و معافیتهای گمرکی و کاهش هزینه تمامشده کالا دنبال میشود.
افقی افزود: این رویه در بندر امیرآباد طی هفتههای اخیر اجرایی شده و با هماهنگیهای انجامشده، در بندر نوشهر نیز بهزودی اجرا خواهد شد.
مدیرعامل منطقه آزاد مازندران گفت: فعالان اقتصادی میتوانند با ورود کالا از بندر نوشهر و استفاده از ظرفیتهای منطقه آزاد، هزینه تمامشده کالا را کاهش دهند که این موضوع میتواند به افزایش مبادلات تجاری و بهبود فضای کسبوکار استان کمک کند.
افقی در پایان تأکید کرد: توسعه فعالیتهای منطقه آزاد در غرب مازندران نیازمند همکاری دستگاهها، مسئولان محلی و فعالان اقتصادی است و سازمان منطقه آزاد برای تحقق این هدف در کنار مردم و بخش خصوصی خواهد بود.