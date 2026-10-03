رئیس پلیس راه لرستان اعلام کرد:بر اثر واژگونی و سقوط یک دستگاه سواری پیکان به رودخانه در جاده ی بروجرد دو سرنشین خودرو جان باختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛شهرام شادابی چگنی گفت:در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف میان یک دستگاه سواری پیکان و یک موتورسیکلت در جاده ی فرعی پادگان ۲۴ بعثت شهرستان بروجرد، تیم‌های عملیاتی و امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس پلیس راه لرستان افزود: با حضور کارشناسان پلیس راه استان در صحنه مشخص شد که سواری پیکان به علت تخطی از سرعت مطمئنه، پس از برخورد با موتورسیکلت، از مسیر اصلی منحرف و به درون رودخانه مجاور جاده ی سقوط کرده است.

وی بیان کرد:در این حادثه دو سرنشین خودرو به علت حبس شدن در خودرو و غرق‌شدگی،جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه لرستان با تأکید بر ضرورت رعایت دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی افزود: جاده‌های فرعی به علت عرض کم و ناایمنی‌های احتمالی، بیش از هر جای دیگری نیازمند رانندگی با تمرکز و صبر هستند.

سرهنگ شادابی چگنی با هشدار جدی به رانندگان تأکید کرد: بسیاری از حوادث مرگبار نتیجه یک تصمیم لحظه‌ای برای افزایش سرعت و عبور زودتر از مسیر است.